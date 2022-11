Populární frázi „Hey Siri“ možná odzvoní. Apple chystá nečekanou změnu

Apple se údajně chystá k velké úpravě své hlasové asistentky. Podle uznávaného novináře Marka Gurmana zvažuje úpravu klíčové fráze „Hey Siri“, která Siri probudí a umožní jí plnit vaše příkazy i odpovídat na dotazy. Cílem by mělo být zjednodušení celého procesu, alespoň tak to zmiňuje v rámci svého pravidelného newsletteru Power On.

Dle informací kapacity z Bloombergu se ke změně Apple odhodlá někdy v průběhu příštího roku, nejpozději v roce 2024. Po chystané aktualizaci by měla asistentka reagovat pouze na své jméno, tedy Siri. Ačkoli se to zdá jako drobná změna, na pozadí je potřeba odvést spoustu práce, především v tréninku umělé inteligence, aby novou klíčovou frázi rozpoznala pokud možno co nejpřesněji a hned napoprvé, a naopak aby se Siri neaktivovala, kdy nemá.

Otázkou zůstává, zda je zjednodušení klíčové fráze pro vyvolání asistenta tím správným krokem z praktického hlediska. Už nyní asistenti poměrně často a rádi začínají poslouchat ve chvíli, kdy se domnívají, že někdo (byť jen vzdáleně) řekl ona magická iniciační slova. Zjednodušení aktivace může přinést celou řadu nechtěných spuštění, což by paradoxně mohlo vést k úplnému vypnutí hlasové asistentky.