Populární emulátor Nintendo Switch končí. Těsně před vydáním nové Zeldy

Právníci Nintenda si posvítili na nástroj Lockpick

Oblíbený Emulátor Skyline pro systém Android končí také

Nejočekávanější Switch hra roku přitom vychází za pár dnů

Emulátory již dlouhé roky umožňují hráčům užívat si oblíbené retro hry z konzolí, jako je PlayStation 2 nebo GameCube. Z velké části se emulují právě starší konzole, které se již dávno neprodávají. A to je i jeden z důvodů, proč je většinou výrobci konzolí neřeší. Japonské Nintendo však mezi ně nepatří a proti emulátorům bojují pravidelně různými způsoby, ať už jde o DMCA požadavky nebo rovnou žaloby. Nyní si společnost posvítila na software Lockpick.

Díky němu si každý dokázal z vlastní Switch konzole získat šifrovací klíče, které pak využil pro legální hrání her v emulátoru. Zjednodušeně řečeno jste tak pro emulaci potřebovali vlastnit konzoli, tudíž společnosti nevznikala škoda. Až do tohoto okamžiku to vypadalo že je vše v pořádku. Nintendo však tvrdí, že Lockpick porušuje jejich autorská práva a díky DMCA požadavku software zmizel z GitHubu a dalších míst.

RIP: The Skyline (Switch emulator for Android) project is shutting down. pic.twitter.com/91owLZKfFW — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 6, 2023

Lockpicku mimo jiné využíval i emulátor Skyline pro systém Android, který byl v komunitě hodně oblíbený. Na konci minulého týdne však přišla nemilá zpráva. Tým stojící za Skyline oznámil na svém Discord serveru, že končí s vývojem. A to i když věří, že jejich jednání je v souladu se zákonem a že samotný emulátor je legální.

Důvod má být jednoduchý. Chtějí se vyhnout možným právním následkům. Protože přeci jen bojovat proti miliardové společnosti, obzvlášť pokud se nazývá Nintendo, zrovna nechcete. Své o tom ví například kanadský hacker Gary Bowser, který musí Nintendu zaplatit minimálně 14,5 milionů dolarů (v přepočtu 309 milionů Kč) jako náhradu škody za prodej čipů, které umožňovaly spouštět pirátské hry právě na konzoli Switch.

Není jisté, proč se společnost Nintendo rozhodla podat příkaz DMCA právě v tuto chvíli. Podle mnohých to souvisí s vydáním hry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, která patří mezi nejočekávanější Switch hry tohoto roku. Oficiálně vychází již 12. května.