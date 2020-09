Pokémon GO zvyšuje nároky. Na jakých telefonech už si hru nezahrajete?

Oblíbená mobilní hra Pokémon GO už má svá nejlepší léta za sebou, stále se však najde spousta lidí, kteří běhají po ulicích a skrze obrazovku telefonu loví pokémony. Vývojářské studio Niantic, které za hrou stojí, nyní oznámilo, že s příštím updatem zvýší nároky na verzi operačního systému. To znamená, že si na některých telefonech Pokémon Go už nezahrajete.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action.

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 31, 2020