Podvody ve hrách se nevyplácí. Autoři cheatů do Destiny 2 zaplatí gigantické odškodné

Cheaty jsou s hrami spojené už od nepaměti. Zatímco dříve je vývojáři sami do her implementovali, v současnosti na potírání vykuků, kteří je vymýšlení, vynakládají nemalé finanční prostředky. Své by o tom mohli vyprávět lidé z vývojářského studia Bungie, které stojí za populární multiplayerovou akcí Destiny 2. V srpnu loňského roku podali žalobu na vlastníky tří domén (Veterancheats, LaviCheats a Elite Boss Tech) šířící program umožňující podvádění v jejich hře.

Výsledek soudního řízení dopadl pro tvůrce cheatů poměrně nešťastně – celkem musí Bungie zaplatit 13,5 milionu dolarů odškodného (cca 306 milionů korun) za způsobenou újmu. Konkrétně soud konstatoval, že k porušení zákona Digital Millennium Copyright Act došlo celkem 6765krát, přičemž za každé porušení bylo stanoveno odškodné ve výši 2 tisíce dolarů (cca 47 tisíc korun).

Podvádění ve hrách jako Destiny 2 stojí vývojáře nemalé prostředky. Zavést účinná opatření není zrovna jednoduchou záležitostí a může to stát závratné částky, obzvláště u her typu live service, které se neustále mění hráčům pod rukama. Vyměřená pokuta takové praktiky bezesporu nevymýtí, avšak mohla by je citelně zredukovat.