Podpora stylusu ve skládačkách! Samsung vyvíjí speciální ohebný displej bez digitizéru

Samsung pracuje na nových technologiích pro ohebné smartphony

V přípravě je například nová skleněná podpora ohebných displejů

Kvůli podpoře stylusu už nebudou muset být ohebné displeje tlustší

Svět ohebných smartphonů je rozmanitější než kdy předtím, zároveň se ale ukazuje, že o zájem o skládačky stagnuje – podle aktuální zprávy agentury CounterPoint Research se v uplynulém kvartále prodalo o 1 procento méně ohebných telefonů než o rok dříve. Přestože tomuto trhu i nadále vládne Samsung, jeho náskok se poměrně rychle tenčí. Korejská firma nechává vyniknout čínskou konkurenci, která je v mnoha ohledech technologicky vyspělejší. Samsung hledá nové zbraně, kterými by mohl své prvenství posílit, jednou z nich má být nová technologie ohebného displeje.

Podpora stylusu i bez digitizéru

Samsung v letošním roce uvedl na trh dva špičkové ohebné smartphony knížkové konstrukce – klasický Galaxy Z Fold 6 a poté jeho speciální edici s tenčím tělem a 200Mpx fotoaparátem. Druhý jmenovaný je v zavřeném stavu o 1,5 mm tenčí, čehož Samsung dosáhl několika úpravami. Jednou z těchto úprav je odstranění digitizéru z ohebného displeje.

Digitizér je průsvitná a flexibilní vrstva s mřížkovou strukturou, která dokáže vyhodnocovat vstupy provedené stylusem S Pen – kvůli její absenci si tak Galaxy Z Fold 6 Special Editon s dotykovými pery nerozumí. Digitizér údajně přidává na tloušťce displeje 0,3 mm, v zavřeném stavu tak celý telefon zesiluje o nezanedbatelných 0,6 mm.

Samsung nicméně nechce kvůli tenčí tloušťce svých zařízení obětovat oblíbené funkce, a proto podle serveru The Elec pracuje na nové technologii dotykové vrstvy, která by dokázala vyhodnocovat vstupy ze stylusu i bez digitizéru. V tuto chvíli zatím nevíme, jakým způsobem by displej interakci se stylusem vyhodnocoval, a pravděpodobně se to ještě nějakou dobu nedozvíme – podle serveru The Elec nezačne sériová výroba této technologie dříve než v roce 2026.

Sklo jako nosný materiál

Kromě toho Samsung přemýšlí i nad dalšími vylepšeními svých skládaček. Vyměnit by například mohl materiál desky, která podpírá pant a ohebný displej. Galaxy Z Flip 6 pro tyto účely využívá nerezovou ocel, Galaxy Z Fold 6 plast vyztužený uhlíkovými vlákny (CFRP) a Galaxy Z Fold 6 Special Edition má desku z titanové sloučeniny.

U příštích skládaček Samsung uvažuje nad sklem, které má být jednak lehčí, a také výrazně levnější na výrobu. Sklo má také výhodu v tom, že oproti kovu neovlivňuje činnost stylusu. Svoji roli hraje i samotná dostupnost materiálu – Samsung odebírá titan pro své telefony z Číny, a kvůli obchodním sporům mezi USA a Čínou by mohl být tento materiál v blízké budoucnosti dostupný.