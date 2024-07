Podle skutečné události! Na Netflix dorazil Breaking, očekává se, že zboří žebříčky sledovanosti

Na Netflix dorazil snímek Breaking natočený podle skutečných událostí

Pojednává o zoufalém válečném veteránovi, který vezme spravedlnost do vlastních rukou

Streamovací platforma jej má ve své nabídce už nyní

Na streamovací platformu Netflix se každý měsíc dostane celá řada velmi zajímavého obsahu, ať už jde o filmy, seriály, či dokumenty. I když se vám v našich výběrech snažíme zprostředkovat to nejlepší, co se každý týden na službě objeví, tu a tam stojí za to vypíchnout film nebo seriál, který si zaslouží speciální pozornost. To je případ snímku Breaking, který sice nepatří mezi žádnou novinku (premiéru měl na festivalu Sundance v roce 2022), avšak na Netflix zamířil až nyní.

Když vojenský veterán vezme spravedlnost do vlastních rukou

Snímek Breaking (známý také pod jménem 892) pojednává o veteránovi námořní pěchoty Brianu Brownovi-Easleymu (tuto hlavní roli ztvárnil John Boyega), kterému je odepřena podpora od ministerstva pro veterány, je finančně zoufalý a nemá už žádné možnosti, a tak vezme banku a několik jejích zaměstnanců jako rukojmí a připraví si půdu pro napjatou konfrontaci s policií. Co se zdá jako nepravděpodobný scénář, se nicméně inspirovalo skutečným příběhem. Mezi další hvězdy patří například Nicole Beharie, Michael Kenneth Williams, Selenis Leyva, Connie Britton nebo Jeffrey Donovan.

Co se týče přijetí filmovými nadšenci a kritiky, je snímek poněkud rozporuplný. Zatímco česká databáze ČSFD je ke snímku poměrně kritická (hodnocení 53 procent), stejně jako Kinobox (pouze 61 procent), na zahraniční IMDB si drží 6,3/10 a respektovaný server Rotten Tomatoes mu přiřkl rovnou 82 procent v hodnocení kritiků a 84 v hodnocení diváků. Nejlepším řešením je každopádně udělat si vlastní názor, což nyní můžete. Ačkoli je téma pro českého diváka poměrně obtížně uchopitelné, zoufalost jednotlivce, který je nucen bojovat proti rigidnímu systému, už je narativ, se kterým se pravděpodobně většina z nás dokáže ztotožnit.