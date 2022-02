Poco X4 Pro uniká krátce před premiérou. Bude existovat ve dvou verzích

Značka Poco, která patří čínskému Xiaomi, oznámila v tomto týdnu účast na veletrhu MWC, který se odehraje na přelomu měsíce. Pozvánka láká na dva nové smartphony Poco X4 Pro 5G a Poco M4 Pro, přičemž první z nich si díky chybě francouzského Amazonu můžeme představit už dnes. Obchod totiž s předstihem zveřejnil tiskové obrázky i specifikace.

Poco X4 Pro 5G: fotomodul přes celou šířku zad

Základem připravovaného Poco X4 Pro 5G se má stát již existující model Redmi Note 11 Pro, ovšem s odlišným designem, který výrazně připomíná již existující model Poco M4 Pro 5G. Může za to především obří obdélníkový fotomodul, který se táhne přes celou šířku zad, byť samotné čočky jsou situované pouze do levé části. Oproti Poco M4 Pro 5G má mít chystaná novinka ploché boky, což je trend, který již druhým rokem nastavuje Apple. Telefon by měl být dostupný v černé, modré a pro Poco typicky kanárkové žluté barvě.

Čelní stranu telefonu bude vyplňovat 6,67” AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a integrovanou čtečkou otisků prstů. I když se může zdát, že Poco X4 Pro 5G bude mít spoustu fotoaparátů, ve skutečnosti pouze tři z pěti „očí“ představují kamery. Hlavní fotoaparát bude mít rozlišení 108 megapixelů a širokoúhlý 8 megapixelů; posledním členem do party bude 2Mpx makro kamerka.

Velká baterie a rychlé nabíjení

Srdcem telefonu bude čipset Qualcomm Snapdragon 695, který poskytne výkon střední třídy a podporou 5G. Mluví se však rovněž o slabší variantě s čipsetem Helio G96 bez podpory nejnovějších mobilních sítí.

Vestavěný akumulátor v těle má poskytnout velkorysou kapacitu 5 000 mAh, přičemž v jeho schopnostech bude i rychlé 67W nabíjení, což znamená plné dobití za 41 minut.

Poco X4 Pro 5G byl na webu Amazonu nabízen v paměťové variantě s 256GB úložištěm, ovšem je vysoce pravděpodobné, že bude odhaleno více variant. Premiéru má čínská značka naplánovanou na příští pondělí 28. února.