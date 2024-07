Poco F6 Pro se pyšní 5000mAh baterií a 120W nabíjením: jak rychle to zvládne z 0 na 100?

Poco F6 Pro patří k telefonům s nejrychlejším nabíjením na trhu

Díky 120W adaptéru v balení mobil dobijete za necelých 32 minut

Právě rychlé nabíjení je dost možná novou „malou revolucí“ v oblasti výdrže

Nejnovější vlajkový telefon značky Poco – model F6 Pro – se již v naší recenzi osvědčil jako perfektní nástupce kdysi velmi slavného Pocophonu F1. Nabízí skutečně kvalitní zpracování, stylový design, vysoký výkon i skvělý hlavní fotoaparát. Kromě toho a mnoha jiných vychytávek však podporuje i velmi rychlé nabíjení s výkonem až 120 W. Jak svižně se nabije z 1 do 100 % a k čemu vlastně tak rychlé nabíjení můžete využít?

Poco F6 Pro má bleskové nabíjení

Poco F6 Pro patří k telefonům s nejrychlejším nabíjením na českém trhu. Z tabulky specifikací se dočtete, že podporuje až 120W nabíjecí výkon. Vyšší výkon už poskytuje u některých svých telefonů jen americká Motorola, a sice 125 W. Poco v tomto ohledu patří k naprostým etalonům, stejně jako jeho sesterské značky Xiaomi a Redmi.

Aby bylo takto rychlé nabíjení možné provozovat co nejdéle, je 5000mAh akumulátor rozdělen na dvě části, do kterých energie vtéká rovnoměrně a nedochází k extrémnímu přehřívání, které by z dlouhodobého hlediska výrazně přispívalo k rychlejší degradaci baterie.

Výrobce přímo na svých stránkách uvádí, že v „v laboratorních podmínkách“ stačí telefonu na dobití z 1 do 100 % 19 minut. To je vskutku ambiciózní hodnota, kterou rádi ověříme! Pro potřeby hlubšího testu jsme rozšířili naši běžnou tabulku rychlosti nabíjení, kterou znáte z recenzí. Nabíjeli jsme z 1 % (tzv. těsně před smrtí) a s originálním příslušenstvím, které je dodáváno v rámci prodejního balení zdarma.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Čas 1:46 3:22 5:18 8:20 11:55 16:56 20:19 24:10 28:08 31:05

Kompletní dobití zabralo necelých 32 minut. Co se průběhu nabíjení týká, opravdu nejrychlejší bylo nabíjení prvních 10–30 %, pak se výkon znatelně snížil, vlivem čehož klesla i rychlost samotného nabíjení. Během doplňování energie byla teplota baterie 40–45 °C, bezkontaktním teploměrem jsme na zádech telefonu naměřili až 43,6 °C. Faktem ale je, že nabíjení probíhalo během odpoledne, kdy venkovní teploty překračují i hranici 30 °C.

K čemu je 120W dobíjení?

Nabíjecí výkon současných telefonů a s ním spojená rychlost doplnění energie je rozhodně fascinující. Koho by před několika lety napadlo, že k nabití celého telefonu bude stačit půl hodiny. Nicméně někdo by si mohl položit otázku, k čemu to celé vlastně je? Telefon stejně většina lidí nabíjí přes noc, a jestli se nabije za 30 minut nebo za 3 hodiny, je ve skutečnosti jedno. To je ale krátkozraké vnímání této problematiky.

Rychlost nabíjení dnes může do značné míry zastoupit výdrž telefonu, která zkrátka nedosahuje standardů, na které byli spotřebitelé zvyklí u starších tlačítkových telefonů. Běžná výdrž mobilního telefonu se dnes počítá na 1,5–2 dny.

Díky rychlému nabíjení však uživatel nemusí kalkulovat s tím, kdy telefon umístí na nabíječku (zdali to bude v noci, nebo až druhý den v práci), aby mu vydržel celý dlouhý pracovní den. Aby byla výhoda rychlého nabíjení lépe pochopitelná, přidám situaci ze života. Náročný den, pozdě odpoledne míříte z práce domů s tím, že se jen vysprchujete, převlečete a jdete za kamarády na pivo. Zjistíte však, že telefon hlásí posledních 20 % baterie.

A to není výhodná situace – je pátek, večer se může protáhnout, vy budete potřebovat zaplatit platební kartou v telefonu a případně si v noci zavolat odvoz domů. Těžkou powerbanku s sebou tahat prostě nechcete. V takovou chvíli přichází rychlé nabíjení jako spása. Protože než se přichystáte na večerní tah, telefon se mezitím na nabíječce „dokrmí“.