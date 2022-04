Poco F4 GT chce být herní hit. Premiéra už tento měsíc

Značka Poco, která spadá pod Xiaomi, se zaměřuje především na mladší zákazníky, kteří touží po vysokém výkonu za co nejdostupnější cenu. Výjimkou by neměl být ani smartphone Poco F4 GT, který má údajně nabídnout výbavu podobnou Redmi K50 Gaming, ovšem pro globální trh. Na co se můžeme v jeho případě těšit?

Ve své výbavě by Poco F4 GT mělo mít 6,67″ OLED panel s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí, osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 s duální výparníkovou komorou, 4700mAh baterii s podporou 120W rychlého nabíjení, mechanické triggery usnadňující hraní her na pravé hraně či trojici fotoaparátů na zadní straně: hlavní 64Mpx snímač, širokoúhlý fotoaparát s 8 Mpx a 2Mpx makro kameru.

K oficiálnímu představení dojde 26. dubna ve 14:00 středoevropského času. O ceně a případné dostupnosti prozatím nemáme informace, každopádně doufáme, že se tentokrát telefon podívá také do Evropy. Jeho předchůdce Poco F3 GT byl dostupný pouze na indickém trhu za cenu začínající na 26 999 INR (asi 7 900 korun bez DPH).