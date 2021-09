Apple odkládá integraci funkce pro automatické vyhledávání dětského porna

Apple před nedávnem odhalil balíček nových funkci zaměřených na bezpečnost dětí. Největší reakce vyvolala funkce, která měla u uživatelů iOS automaticky vyhledávat dětské porno (avšak pouze v USA). Podezřelé snímky na iCloud Photo měly být na základě umělé inteligence rozpoznány a ve zvláště závažných případech předány k ručnímu prověření zaměstnancům Applu, který by obsah mohl dále reportovat na příslušné státní orgány v rámci Spojených států amerických.

Ačkoliv je taková iniciativa na první pohled chválihodná, vyvolává další otázky mířící na bezpečnost a soukromí uživatelů. Mnohým se nelíbí představa, že jejich fotky kontroluje algoritmus a v další fázi pak i zaměstnanci Applu.

Přestože má být celý systém šifrovaný a do jisté míry automatický, na Apple se sesypalo množství dotazů a stížností uživatelů, právníků i dalších a Apple nyní oznámil, že spuštění odsune o několik měsíců, aby měl dostatek času na shromáždění poznatků a vylepšení celého systému. Původně měly nové funkce přijít ještě do konce letošního roku spolu s iOS 15. Teď to tedy vypadá, že se dočkáme až v roce příštím.

Novou funkci kritizují také bezpečnostní experti, podle kterých Apple vytváří dohledový systém uvnitř každého zařízení a zneužil důvěru svých uživatelů v otázce ochrany soukromí.