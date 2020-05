Po levných telefonech je poptávka, tvrdí šéf OnePlus. Sami ale žádný nemají

Pete Lau, CEO společnosti OnePlus, v nedávném rozhovoru pro Fast Company prozradil spoustu zajímavých informací. Kromě toho, že OnePlus chce vytvořit celou řadu produktů, které bude spojovat ekosystém, jsme se dozvěděli nastínění strategie, kterou bude tato čínská společnost do budoucna razit. Podle slov Pete Lau se OnePlus částečně vrátí ke svým kořenům a přinese zařízení s extrémně lákavým poměrem ceny a výkonu. V širším kontextu to zní jako strategie, kterou sice nebude snadné uskutečnit, ale pokud se povede, bude OnePlus lákavější než kdy dříve.

Cílem je dostat zařízení OnePlus mezi co největší počet lidí a vytvořit tak ekosystém produktů. K tomu má v první fázi pomoci cenově dostupný telefon, který by se měl představit již brzy. Nejprve však bude dostupný pouze pro indický trh, který je pro OnePlus velmi důležitý. O něco později se dostane do prodeje i ve zbytku světa.

Prémiové vlajkové modely, kterým se údajně daří velmi dobře, budou nadále pokračovat a jejich ceny se pravděpodobně měnit nebudou. Cenově dostupné telefony od OnePlus jsou však již na cestě a v budoucnu mohou mít větší dosah a důležitost než se na první pohled zdá.