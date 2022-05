PlayStation láká na výživnou herní přehlídku. Slibuje oznámení nejen pro PS VR2

Tradičního letního kolotoče videoherních prezentací se zúčastní také Sony. Výrobce konzole PlayStation totiž oznámil, že ve čtvrtek 2. června přesně o půlnoci našeho času odvysílá novou epizodu svého video občasníku State of Play. Přibližně půlhodinový přenos nabídne vzrušující oznámení od studií třetích stran a první ucelenější pohled na tituly určené pro PlayStation VR2.

State of Play returns next week! Tune in live at 3pm PT on June 2 for reveals, announcements, and more: https://t.co/3lqi9GL9VZ pic.twitter.com/NLLTAgvgLY

— PlayStation (@PlayStation) May 27, 2022