PlayStation 5: známe cenu, datum uvedení na trh i seznam her, které vyjdou souběžně s konzolí

Společnost Sony v rámci digitální prezentace s výmluvným názvem „PS5 Showcase“ odtajnila cenu a datum uvedení na trh PlayStationu 5. Očekávaná konzole se objeví na pultech českých obchodů 19. listopadu (ve vybraných regionech, mezi něž patří třeba Spojené státy, bude k mání už o týden dřív), přičemž ke spuštění předobjednávek dojde u vybraných prodejců už zítra, tedy 17. září. Za variantu bez mechaniky, kterou Sony nazývá „Digital Edition“, lidé zaplatí 10 790 korun. Standardní PS5 pak vyjde na 13 490 korun.

Souběžně s konzolí dorazí třeba nový Spider-Man

Nový PlayStation doprovodí na trh také první várka exkluzivních titulů v čele s akčním dobrodružstvím Spider-Man: Miles Morales. Milovníci her s nelítostnou obtížností se mohou těšit na remake legendární hry Demon’s Souls, za nímž stojí vývojáři z týmu Bluepoint Games (mj. autoři remaku Shadow of the Colossus).

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - Gameplay Demo | PS5

Watch this video on YouTube

Souběžně s novou konzolí vyjde rovněž zběsilá akce Devil May Cry V, která sice debutovala už loni, nyní však dostane vylepšenou „Special Edition“. Počítat můžeme také s arkádovými závody Destruction All Stars či roztomilou hopsačkou Sackboy A Big Adventure.

Devil May Cry 5 Special Edition - Announcement Trailer | PS5

Watch this video on YouTube

PlayStation Plus Collection

Dočkali jsme se také představení nového benefitu v rámci předplatitelské služby PS+. Majitelé PS5 si díky získají neomezený přístup k vybraným titulům, které definovaly stále ještě současnou generaci PlayStationu. Nechybí mezi nimi tituly jako Uncharted 4: Thief’s End, Bloodborne, Batman: Arkham Knight, Fallout 4 či God of War a mnoho dalších oceňovaných her.

V současné době tedy známe ceny i data vydání obou hlavních konkurentů. Microsoft tyto informace neplánovaně odtajnil už v průběhu minulého týdne.

Na kterou konzoli se nejvíce těšíte a jakou hru si na ní případně zahrajete jako první? Dejte nám vědět do komentářů 😊