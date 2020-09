PlayStation 5: známe cenu, datum uvedení na trh i seznam her, které vyjdou souběžně s konzolí

Společnost Sony v rámci digitální prezentace s výmluvným názvem „PS5 Showcase“ odtajnila cenu a datum uvedení na trh PlayStationu 5. Očekávaná konzole se objeví na pultech českých obchodů 19. listopadu (ve vybraných regionech, mezi něž patří třeba Spojené státy, bude k mání už o týden dřív), přičemž ke spuštění předobjednávek dojde u vybraných prodejců už zítra, tedy 17. září. Za variantu bez mechaniky, kterou Sony nazývá „Digital Edition“, lidé zaplatí 399 eur (v přepočtu asi 10 700 korun). Standardní PS5 pak vyjde na 499 eur (u nás podle dostupných informací kolem 13 000 korun).

Souběžně s konzolí dorazí třeba nový Spider-Man

Nový PlayStation doprovodí na trh také první várka exkluzivních titulů v čele s akčním dobrodružstvím Spider-Man: Miles Morales. Milovníci her s nelítostnou obtížností se mohou těšit na remake legendární hry Demon’s Souls, za nímž stojí vývojáři z týmu Bluepoint Games (mj. autoři remaku Shadow of the Colossus).

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - Gameplay Demo | PS5

Souběžně s novou konzolí vyjde rovněž zběsilá akce Devil May Cry V, která sice debutovala už loni, nyní však dostane vylepšenou „Special Edition“. Počítat můžeme také s arkádovými závody Destruction All Stars či roztomilou hopsačkou Sackboy A Big Adventure.

Devil May Cry 5 Special Edition - Announcement Trailer | PS5

PlayStation Plus Collection

Dočkali jsme se také představení nového benefitu v rámci předplatitelské služby PS+. Majitelé PS5 si díky získají neomezený přístup k vybraným titulům, které definovaly stále ještě současnou generaci PlayStationu. Nechybí mezi nimi tituly jako Uncharted 4: Thief’s End, Bloodborne, Batman: Arkham Knight, Fallout 4 či God of War a mnoho dalších oceňovaných her.

V současné době tedy známe ceny i data vydání obou hlavních konkurentů. Microsoft tyto informace neplánovaně odtajnil už v průběhu minulého týdne.

