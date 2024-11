PlayStation 5 Pro dorazí za pár dní. Známe specifikace a seznam 55 vylepšených her

PlayStation 5 Pro se začne prodávat už za pár dní

Z uniklých specifikací víme, že hrubý výkon narostl o 63 %

Zároveň Sony oznámilo hned 55 her, které budou k mání ve vylepšené verzi

Trh se připravuje na spuštění prodejů vylepšené konzole PlayStation 5 Pro. Novinka zamíří do prodeje ve čtvrtek 7. listopadu, předprodej přitom běží už od konce září. Sony zatím bylo velmi skoupé na jakékoliv informace o výbavě, první recenzenti však již mají svou konzoli k dispozici a my tak známe kompletní specifikace i seznam prvních her, které poběží ve vylepšené grafice.

Specifikace PlayStation 5 Pro

YouTube kanál Digital Foundry sdílel kompletní štítek specifikací nového PlayStationu 5 Pro. Z něj se dozvídáme, že konzole je poháněna 8jádrovým/16vláknovým procesorem AMD Ryzen Zen 2 s grafickým jádrem založeným na technologii RDNA, který poskytuje 16,7 TFLOP výpočetního výkonu GPU ve srovnání s 10,23 TFLOP základního PS5.

K další výbavě patří 16 GB operační paměti GDDR6 a 2 GB pomalejší RAM DDR5. Úložiště bude nevyjímatelné 2TB SSD, dále budou k dispozici 2 USB-A (až 10 Gb/s), 1 USB-C se stejnou rychlostí a 1 ještě rychlejší USB-C a také slot pro další SSD. Ve výbavě dále nechybí ethernet, Blutooth 5.1 a HDMI pro připojení k monitoru či televizi.

Vylepšené hry

Tím hlavním jsou ale hry. Sony oficiálně na svém blogu oznámilo celkový seznam 50 her, které budou k dispozici už v první den prodeje nové konzole a všechny budou podporovat plynulejší pohyb (60-120 Hz, v závislosti na vaší televizi) a vylepšenou grafiku díky funkci PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Seznam vylepšených her pro PlayStation 5 Pro: Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Lords of the Fallen (2023)

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA 2K25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

Herní konzole je v prodeji od 7. listopadu, předprodej byl zahájen 26. září 2024, cena je 22 290 korun včetně DPH. Tuzemští prodejci oficiálně uvádí, že konzole bude dostupná se startem prodeje, není ale jasné, kdy konzoli dostanete, pokud objednáte až nyní.

Podle našich informací od zástupců prodejců se budou nejprve odbavovat postupně všechny předobjednávky, a to v průběhu celého listopadu a nejspíš i části prosince. Může se tedy opakovat situace z roku 2020, kdy došlo k uvedení základní verze PS5 a někteří zákazníci čekali na svou zaplacenou konzoli i půl roku.