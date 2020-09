PlayStation 5 láká na plejádu her. Nechybí nový Spider-Man ani pokračování God of War

Společnost Sony si pro hráče, kteří netrpělivě vyhlížejí každý střípek informací o konzoli PS5, v rámci včerejší digitální prezentace s názvem PS5 Showcase připravila pořádnou nálož novinek. Dočkali jsme se nejen nových záběrů z již známých her, ale také několika dechberoucích oznámení, která jsou především příslibem do následujících let.

Spider-Man: Miles Morales

Dle našeho názoru vydařená prezentace sice začala jiným titulem, my se však nejdříve zastavíme u oblíbeného pavoučího hrdiny. V novince si sice místo Petera Parkera navlékne kostým Miles Morales (kterého jsme mohli vidět například ve filmu Spider-Man: Paralelní světy), což však rozhodně neznamená, že bychom měli být ochuzeni o pořádnou akci. Titul, o jehož existenci víme od června, se prezentoval akčními záběry přímo z hraní, na kterých vyniká parádní grafika či animace.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - Gameplay Demo | PS5

Watch this video on YouTube

Hra dorazí na trh souběžně s konzolí PS5, tedy 12. listopadu. Součástí balení bude i remasterovaná verze původního Spider-Mana z roku 2018 s vylepšenými modely postav, ray-tracingem, lepším nasvícením scén, hustější dopravou a pohybem chodců v ulicích a třemi novými obleky.

Final Fantasy XVI

Show započala pořádnou peckou, a to oznámením akčního RPG Final Fantasy XVI od Square Enix. Vývoj titulu, z něhož v porovnání s některými předchozími díly série výrazněji dýchá právoplatná fantasy, má na starosti Naoku Yoshida, tedy tvůrce, který dovedl ke zdárnému dokončení Final Fantasy XIV (tento díl si fanoušci oblíbili zejména pro kvalitně zpracovaný příběh). Jedná se o konzolovou exkluzivitu pro PS5 (hra vyjde i na PC), vydání je však zatím v nedohlednu.

FINAL FANTASY XVI – Awakening Trailer | PS5

Watch this video on YouTube

Hogwarts Legacy

Další oznámení přinesla na svých křídlech Sovice sněžní, neboť jsme se po řadě úniků a spekulací konečně dočkali oficiálního potvrzení hry Hogwarts Legacy, která nás v monumentálním RPG zavede nejen do čarodějnické školy v Bradavicích, ale také se podíváme, jak vypadá kouzelnický svět mimo školní pozemky.

Na titulu pod hlavičkou vydavatele WB Games pracují tvůrci z amerického studia Avalanche. Datum vydání bylo stanoveno na příští rok nejen pro PS5, ale rovněž pro PS4, současné i nadcházející Xboxy a PC.

Hogwarts Legacy - Official Reveal Trailer | PS5

Watch this video on YouTube

Demon’s Souls

Další velkou exkluzivitou byl remake Demon’s Souls. Očekávaný titul s neúprosnou obtížností se prezentoval poctivou ukázkou přímo z hraní. Kromě povedené vizuální stránky je k vidění třeba i nelítostný souboj s bossem. Hra dorazí na trh souběžně s konzolí PS5. Zajímavostí je, že po skončení přenosu se na internetu objevila verze traileru, která zmiňovala PC verzi, patrně se však jednalo pouze o chybu marketingového oddělení.

Demon's Souls Remake - Official Gameplay | PS5 Showcase

Watch this video on YouTube

Pokračování God of War

Šéf PlayStationu Jim Ryan se s fanoušky rozloučil ve velkém stylu. Na úplný závěr prezentace si totiž schoval oznámení pokračování God of War. Kratos se vrací a tentokrát bude mít co do činění s Ragnarökem, tedy sérií událostí, která v severské mytologii vrcholí koncem světa.

Ve znamení trailerů

Došlo také na řadu nových upoutávek k již známým hrám. Za zmínku jistě stojí například trailer k Resident Evil: Village, plnohodnotnému osmému pokračování proslulé hororové ságy. Hra dorazí vyjma PS5 také na Xbox Series X a PC, stane se tak v roce 2021.

Resident Evil Village - 2nd Trailer

Watch this video on YouTube

Opomenout bychom neměli ani střílečku Deathloop od lyonského studia Arkane. Nová upoutávka pojednává o tom, jak zabít dvě mouchy jednou ranou, samozřejmě s využitím časové smyčky, v níž protagonista hry uvízl a snaží se z ní vymanit.

DEATHLOOP – Official Gameplay Trailer 2: Two Birds One Stone

Watch this video on YouTube

Co se nevešlo

Do přibližně 40minutové prezentace se nevešlo vše, takže k nám informace proudily i po jejím skončení. Například jsme se dozvěděli, že některé exkluzivní tituly dorazí kromě PS5 také na PS4, což se týká her Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West a roztomilé hopsačky Sackboy A Big Adventure.

Nepříliš pozitivní zpráva přišla na konto cen chystaných exkluzivit. S ohledem na neustále se zvyšující náklady na vývoj totiž dojde ke zdražení, a to v některých případech poměrně citelnému. Třeba v případě Spider-Mana či remaku Demon’s Souls se ceny vyhoupnou až na 80 eur (tedy v přepočtu asi 2 140 korun). Za tuto cenu se však nebudou prodávat všechny hry od Sony, ty menší či rodinné mohou být levnější.

A co vy? Na kterou hru se těšíte nejvíce? :)