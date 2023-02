PlayStation 5 hitem loňských Vánoc. Má za sebou nejúspěšnější čtvrtletí od uvedení

Zkraje měsíce ledna společnost Sony tvrdila, že konzole PlayStation 5 už by nadále neměla být nedostatkovým zbožím. Nyní to potvrzují i čerstvě zveřejněné finanční výsledky za poslední čtvrtletí loňského roku, během nichž se PS5 v prodejnosti dařilo jako nikdy předtím. V předvánoční sezoně totiž japonský technologický gigant vyexpedoval 7,1 milionu jednotek, čímž prakticky zdvojnásobil dodávky oproti stejnému období v roce 2021 – tehdy se PlayStation 5 dostal pouze k 3,9 milionům hráčů.

Z finančních výsledků vyplývá, že Japonci dosud prodali celkem 32,1 milionu kusů PS5, což se víceméně shoduje s informacemi ze začátku ledna, kdy se pochlubili pokořením hranice 30 milionů. Jedná se o velký obrat poté, co byla výroba těžce zasažena celosvětovým nedostatkem čipů, kvůli čemuž se společnosti nedařilo udržet krok s poptávkou prakticky od zahájení prodeje v listopadu 2020. „Konzoli už byste měli u prodejců po celém světě najít mnohem snadněji než dřív,“ uvedla začátkem týdne Isabelle Tomatis, viceprezidentka Sony pro hardware.

Na prodejním úspěchu zábavního zařízení se kromě enormního zájmu hráčů během vánoční sezony mohlo podílet i vydání oceňovaného akčního RPG God of War Ragnarok, kterého se ke dnešnímu dni prodalo 11 milionů kopií. V děkovném tweetu to uvedli vývojáři ze Santa Monica Studio.

We’re incredibly humbled that #GodofWarRagnarok has officially sold through 11 million copies!

None of this would be possible without the support of our fans, so thank you for coming on this journey with us! pic.twitter.com/7KlAT9eddG

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) February 1, 2023