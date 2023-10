Pixel 8 Pro trápí kuriózní problém: text se zabarvuje do růžova

Nejnovější Google Pixel 8 Pro se potýká s vadou displeje

Ta zbarvuje text při okrajích do růžova nebo žluta

Zda se jedná o hardwarovou či softwarovou chybu, není prozatím známo

Smartphone Pixel 8 Pro přímo od Googlu patří mezi nejlepší telefony s Androidem na trhu. Ať už jde o výkonný hardware, nejaktuálnější software, či aplikování umělé inteligence v rámci fotoaparátů, Pixel 8 Pro se konkurence rozhodně nebojí. To ovšem neznamená, že by to nejlepší z dílny Googlu bylo bez chyby. Někteří uživatelé si na Redditu stěžují na kuriózní chybu, která jim sice nebrání v běžném používání, přesto dokáže nejednomu majiteli otrávit den.

Původ problému je prozatím neznámý

Ačkoli je displej Pixelu 8 Pro jedním z nejlepších na trhu, někteří uživatelé hlásí problémy v případě aktivace Always-on režimu. Ten zobrazuje informace i na vypnutém displeji díky tomu, že technologie OLED zvládne rozsvítit konkrétní pixely – díky tomu je tato funkce relativně nenáročná na spotřebu baterie. V případě Pixelu 8 Pro má ale v některých případech text tendenci zbarvovat se do růžova či žluta, což sice čitelnosti nebrání, ale o chybu se bezesporu jedná.

Zajímavostí je, že tato chyba nepostihuje celý panel, ale jen jeho část, nejčastěji při okrajích. Při zapnutém displeji žádné změny barev naštěstí pozorovatelné nejsou. Rovněž je pozoruhodné, že se vada týká pouze verze Pro, a nikoli té základní. Problém postihuje uživatele napříč různými verzemi operačního systému, ať už mají nainstalovanou stabilní verzi, nebo betu Androidu 14 QPR1. Zda se jedná o hardwarový či softwarový problém, prozatím není známo, stejně jako oficiální stanovisko Googlu k této situaci.

Google Pixel 8 Pro patří mezi nejvybavenější chytré telefony současnosti. Pochlubit se může například 6,7″ LTPO OLED panelem s rozlišením 1344 × 2992 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 2400 nitů, osmijádrovým čipsetem Google Tensor G3, 12 GB RAM, až 1 TB interní paměti, baterií s kapacitou 5020 mAh či hlavním fotoaparátem s rozlišením 50 Mpx, optickou stabilizací či laserovým ostřením.