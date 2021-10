Pixel 6 uniká na nových tiskových snímcích. Google má v rukávu i další produkty  

Už za necelé dva týdny se odehraje podzimní tisková konference Google, na níž bude představeno několik nových zařízení včetně smartphonů Pixel 6 a 6 Pro. Tyto telefony již Google poodhalil v srpnu, avšak zatím pouze v hrubých obrysech. Než dojde ke kompletnímu odhalení, můžeme si s předstihem potvrdit několik nových detailů; na internet se totiž dostala série tiskových snímků, které prozrazují některé nové skutečnosti.

Design nových Pixelů už je nám delší dobu znám, to však neplatí o výbavě; Google pouze poodhalil použitý čipset Tensor z vlastní zahrádky a informace o displejích a barevných variantách. Díky tiskovým snímkům, které zveřejnil informátor @evleaks se nyní dozvídáme, že nové Pixely budou disponovat voděodolností (krytí zatím neznáme), dočkají se odemykání obličejem a chybět nebude ani podpora bezdrátového nabíjení.

Poslední položku potvrzuje snímek Pixelu na nové generaci stojánku Pixel Stand, který má nabídnout rychlejší nabíjení, aktivní chlazení, a kromě toho přepne rozhraní telefonu do speciálního režimu s rychlým přístupem k ovladačům chytré domácnosti, hudebního přehrávače a přepínačům mezi profily.

Potvrzují se i rozlišení fotoaparátů u většího Pixelu 6 Pro, který se dočká hlavního 50Mpx snímače, 12Mpx širokoúhlé kamerky a 48Mpx teleobjektivu. Menší Pixel 6 dostane pravděpodobně stejnou výbavu ochuzenou o teleobjektiv.

Tisková konference Google ale nebude jen o Pixelech 6 a 6 Pro, Google má údajně v rukávu i další zařízení. Tím nejzajímavějším má být bezesporu smartphone Pixel Fold s ohebným vnitřním 7,57“ displejem. O ohebném Pixelu se spekuluje již delší dobu, je tedy obrovským překvapením, že se na internetu dosud neobjevily jeho snímky nebo specifikace; Google má totiž v posledních letech velké potíže své příchozí telefony utajit.

Made By Google 2021 has been announced for October 19th.

Pixel 6

Pixel Watch

Pixel Fold

Nest Speakers

Possible

Pixel Tablet? pic.twitter.com/C9j3BzMuhJ

— Angel Alexiander (@AppleLe257) October 5, 2021