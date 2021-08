Pixel 6 a 6 Pro v oficiální předpremiéře. Google vsází karty na vlastní čipset a umělou inteligenci

Google si na dnešní den přichystal velké překvapení – zcela nečekaně odhalil smartphony Pixel 6 a 6 Pro. Nejedná se přitom tradiční premiéru doprovázenou virtuální tiskovou konferencí, na které zástupci společnosti vychvalují každou součást telefonu; Google pro tentokrát vsadil na spřátelená média a sociální sítě. I když nevylučujeme, že se na podzim dočkáme klasické „keynote“, neboť Google nám po dnešku stále dluží některé detaily, například o ceně a dostupnosti.

Pixel 6 a 6 Pro: poprvé s vlastním čipsetem

Design nových Pixelů není žádným překvapením, neboť unikl již v květnu letošního roku. Potvrzuje se, že Google se letos hodně odváže, neboť zejména záda obou Pixelů vypadají velmi originálně. Může za to netradičně naširoko posazený kovový fotomodul, který poměrně výrazně vystupuje z těla obou telefonů. Google tradičně bude šetřit množstvím fotoaparátů, což mu však nemáme za zlé – namísto doprovodných hloubkových, monochromatických či makro kamerek si vystačí se základní sestavou fotoaparátů a zbytek svěří do rukou obrazovému procesoru, softwaru a umělé inteligenci.

Sneak Peak: Pixel 6 and Pixel 6 Pro, the Completely Reimagined Google Phones

Watch this video on YouTube

Právě obrazový procesor bude v letošním roce velmi důležitý, neboť smartphony Pixel 6 a 6 Pro nebude pohánět čip od Qualcommu, ale vlastní čipset Google Tensor. Ten v sobě obsahuje všechny důležité součásti jako je procesor, grafický čip, obrazový procesor, bezdrátovou konektivitu, neurální jednotku, zabezpečení apod.

Pixel 6's Tensor Chip: Let's Talk!

Watch this video on YouTube

Google údajně vyvíjel čipset Tensor pět let, je tedy možné, že je skutečně postaven zcela od podlahy a nevyužívá komponent a návrhů třetích stran. Zatím bohužel nemáme žádné detaily o výkonu či složení procesorové a grafické jednotky, je docela možné, že v této oblasti bude Google na konkurenci lehce ztrácet.

Sázka na umělou inteligenci

Google totiž vsází všechny karty na umělou inteligenci, neboť v oblasti surového výkonu se již pomalu blížíme stropu a otěže přebírají specializované dílčí prvky pro konkrétní scénáře. Nové Pixely budou umělou inteligencí doslova prošpikovány a budou ji využívat při spoustě činností – k efektivním výpočtům, k rozpoznávání hlasu, a hlavně zpracování fotografií a videa.

Výsledky z fotoaparátů mají být dramaticky lepší než u minulých Pixelů, těšit se můžeme na méně rozmazané snímky, vysokou kvalitu záběrů za zhoršeného osvětlení, rychlejší závěrku apod. Google před novináři například demonstroval fotografování dítěte, které bylo neustále v pohybu; Pixely s čipem Tensor dokázaly stvořit znatelně ostřejší fotografii než loňská generace nebo iPhone 12. Dechberoucí výsledky můžeme údajně očekávat i od videa, které bude natáčeno kompletně v HDR, a to až v rozlišení 4K při 30 fps.

Teleobjektiv jen u Pixelu 6 Pro

Na zádech obou Pixelů najdeme klasickou a širokoúhlou kameru, model Pro navíc dostane teleobjektiv s 4násobným optickým přiblížením. U menšího Pixelu 6 bude mít fotomodul matné provedení, u většího Pixelu 6 Pro lesklé. Důležité je, že díky tvaru modulu se telefon nebude při položení na stůl kývat, pouze bude nakloněn směrem k uživateli. Design zad rovněž potvrzuje, že Google přesouvá čtečku otisků prstů na přední stranu do displeje.

Větší Pixel 6 Pro bude vybaven mírně zakřiveným 6,7“ zobrazovačem s Quad HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Obrazovka menšího Pixelu bude zcela plochá, bude se jednat o 6,4“ panel s Full HD+ rozlišením. V obou případech se můžeme těšit na tenké rámečky a otvor pro selfie kameru nahoře uprostřed.

Každý z nových Pixelů bude nabízen ve třech různých barvách, přičemž větší Pixel 6 Pro bude spíše konzervativnější a menší Pixel 6 veselejší – dva ze tří modelů totiž nabídnou jinou barvu části nad a pod fotomodulem. Boky obou telefonů budou hliníkové.

Google chce udělat z Pixelů „masovku“

Přestože Google vyrábí smartphony Pixel již pět let, nedokázal s nimi udělat díru do světa; dosud se jednalo spíše o telefony pro hrstku „geeků“. Letos však chce Google napumpovat nemalé prostředky do marketingu, aby ze svých zařízení učinil větší „masovku“, která bude konkurovat Samsungu nebo Google. Koneckonců Google při oznamování posledních finančních výsledků varoval své investory, aby se nezalekli vyšších marketingových výdajů v nadcházejícím čtvrtletí.

Kromě Pixelu 6 a 6 Pro letos od Google očekáváme i první ohebný smartphone a rovněž chytré hodinky.