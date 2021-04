Parádní battle royale Apex Legends dorazí na mobily. Podívejte se na první obrázky

Od vydání na Nintendo Switch uplynul sotva měsíc a populární battle royale titul Apex Legends už se řítí na další přenosná zařízení – mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android. Nová verze hry s všeříkajícím přídomkem „Mobile“ sice nenabídne cross-play s verzemi pro PC a konzole, zato se však hráči mohou těšit na přepracované ovládání ušité na míru dotykovým obrazovkám.

Co se týče herní náplně, mobilní verze se od té počítačové prakticky neliší. Hráči se ujmou role některé z postav se specifickými vlastnostmi a jejích úkolem bude eliminovat všechny nepřátelské týmy. Zachován zůstává také vstřícný monetizační model, tedy free-to-play s přítomností mikrotransakcí, za něž si můžete pořídit kosmetické předměty bez vlivu na hratelnost.

Cross-play chybí, hráči však dostanou unikátní Battle Pass

Absence cross-play sice na první pohled zamrzí, podle vývojářů ze studia Respawn však šlo u nutný ústupek s ohledem na výrazně přepracované ovládání pro mobilní telefony. Mobilní verze rovněž nabídne unikátní Battle Pass i kosmetické předměty, které tedy nebudou sdílené s ostatními verzemi hry.

Testování na obzoru

Konkrétního data vydání jsme se sice bohužel nedočkali, čekání by však nemělo být dlouhé. Ještě v průběhu jara by se totiž mělo uskutečnit menší beta testování (nejprve se dočkají majitelé Androidu v Indii a na Filipínách, přičemž iOS verze i další země budou následovat). S narůstajícím počtem hráčů by se navíc měl otevřít webový formulář s předběžnou registrací pro další zájemce o testování.