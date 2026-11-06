Papír v moderním kabátě: reMarkable láká na týdny bez nabíječky a věrný pocit z psaní

- Norská firma prodala přes 3,5 milionu tabletů, na kterých jde jen psát, číst a kreslit
- Dojem papíru vytváří zdrsněné sklo a hrot pera, který se obrušuje jako tuha tužky
- Levnější model vyjde i se třemi lety předplatného zhruba nastejno jako základní iPad s tužkou
- Převod ručně psaných poznámek do textu funguje i v češtině, a to bez předplatného
Když Magnus Wanberg studoval na Harvardu, špatně se mu u notebooku soustředilo. Stačilo pár kliknutí a místo práce už brouzdal po webu nebo četl e-maily. Notebook i telefon proto začal nechávat doma, všechno potřebné si tiskl a pracoval jen na papíře. Do konce studia se mu tak nastřádaly čtyři krabice plné sešitů a volných listů. Právě nad nimi ho napadlo spojit papír s digitálním světem. V roce 2013 založil norskou firmu reMarkable, která o čtyři roky později začala prodávat svůj první tablet.
Firma od té doby vyrábí tablety, které mají nahradit hlavně papírové sešity. Letos v květnu k nim přibyl Paper Pure jako nástupce šest let starého reMarkable 2. Dá se na něm psát perem, kreslit a číst PDF nebo elektronické knihy. Prohlížeč a poštovní aplikace, které Wanberga kdysi odváděly od práce, na něm záměrně chybějí, stejně jako přehrávač videa nebo obchod s aplikacemi. Desetipalcový černobílý displej tabletu ani nesvítí. Barvy a přisvětlení má až větší a dražší Paper Pro.
Výrobce za Paper Pure chce v přepočtu zhruba 9 700 Kč. Za podobné peníze se dá pořídit iPad. Lidé si přesto tablety reMarkable kupují, a to i v Česku, kam je výrobce posílá ze zahraničí. Firma dosud prodala přes 3,5 milionu kusů a 1,2 milionu lidí jí pravidelně platí předplatné za cloud a další služby. Zákazníci tedy vědomě dávají peníze za zařízení, které proti iPadu zvládne zlomek úkolů. Co si za ně ve skutečnosti kupují, nejlépe vysvětluje právě to, co tabletu chybí.
Hlavní funkcí je to, co chybí
Na iPadu píšete poznámky tam, kde čtete i e-maily, zprávy a web. Upozornění vyskočí přes rozepsanou stránku a do jiné aplikace vede jedno přejetí prstem. Režim soustředění v iPadOS dokáže upozornění ztlumit, vypíná se ale stejně snadno, jako se zapíná. Jestli u poznámek vydržíte, záleží tedy hlavně na vás.
U reMarkable není co vypínat. Bez pošty a aplikací jiných firem do něj nepřijde žádná zpráva ani upozornění. A když se nad poznámkou zaseknete, nenajdete v tabletu nic, co byste mohli otevřít místo ní. „Na papíře není kam utéct,“ říká Wanberg o letech, kdy pracoval jen se sešity. Stejně má fungovat i jeho tablet.
Z tohoto omezení dělá firma hlavní přednost svých tabletů. Prodává je jako nástroj na přemýšlení bez upozornění a rozptylování a míří s nimi hlavně na lidi, kteří celý den pracují u notebooku. Když tablet nic jiného neumí, nemusejí se tihle lidé hlídat sami.
Psaní rukou na skle, které drhne jako papír
Psaní rukou zapojuje mozek jinak než psaní na klávesnici. Vědci z Norské univerzity přírodních a technických věd to zkoumali na studentech, kteří psali stejná slova perem i na klávesnici. S perem v ruce jim ve vzájemném souladu pracovalo mnohem víc oblastí mozku, a to způsobem, který podle dřívějších výzkumů pomáhá ukládat nové informace do paměti. Studenti přitom v této studii z roku 2024 psali digitálním perem přímo na dotykovou obrazovku. Psát rukou se tedy dá na iPadu s tužkou Apple Pencil stejně jako na reMarkable.
Ve prospěch reMarkable rozhoduje to, co při psaní cítí ruka. Hrot tužky Apple Pencil klouže po hladkém skle, a proto se pro iPady prodávají matné fólie, které mají povrchu dodat drsnost papíru. reMarkable má zdrsněné krycí sklo už z výroby a jeho pero Marker používá hroty plněné uhlíkem. Hrot tak o displej lehce drhne a ruka cítí podobný odpor jako u tužky na papíře. Čára se přitom táhne těsně za hrotem: Paper Pure ji podle výrobce vykreslí za 21 milisekund, Paper Pro za 12.
Ten odpor má svou cenu. Hrot se obrušuje podobně jako tuha a po čase je potřeba ho vyměnit. Jak dlouho vydrží, záleží na tom, jak silně přitlačujete a kolik píšete. Obvykle jde o týdny až měsíce. Krabička šesti náhradních hrotů stojí v přepočtu zhruba 460 Kč.
Displej, který potřebuje lampu
Papír připomíná i samotný displej. Elektronický papír sám nesvítí: obraz skládají černé a bílé částice, které odrážejí okolní světlo jako potištěná stránka. Čím víc světla na něj dopadá, tím lépe se čte, takže se s ním dá pracovat i na přímém slunci, kde se na lesklém skle iPadu odráží okolí.
Když se obraz nemění, displej skoro nespotřebovává energii. Díky tomu Paper Pure podle výrobce vydrží až tři týdny, ovšem při hodině psaní denně. To je zhruba dvacet hodin práce, asi dvakrát víc než deset hodin prohlížení webu, které Apple slibuje u iPadů.
Stejný princip má i stinné stránky. Černobílý Paper Pure nemá žádné přisvětlení, takže si na něj večer musíte posvítit lampou jako na papírový sešit. Paper Pro přidává nastavitelné přisvětlení i barvy, ty na něm ale působí tlumeně, podobně jako zvýrazňovač na papíře. Hodí se proto na podtržení a barevná schémata víc než na fotografie. Elektronický papír se navíc překresluje mnohem pomaleji než displej iPadu, takže při listování barevnými stránkami obrazovka problikává.
Obyčejný sešit má zase jiné slabiny, které se ukážou až po čase. Dokument, do kterého si chcete psát poznámky, je potřeba nejdřív vytisknout, a ručně psaný zápis před odesláním přepsat do počítače. Čím víc je popsaných sešitů, tím déle se v nich hledá. Wanberg jich měl po studiu plné čtyři krabice.
Místo tisku si do tabletu pošlete PDF, elektronické knihy, webové články i dokumenty z cloudových úložišť, čtete je a rovnou do nich píšete poznámky. Hotové zápisky z něj uložíte do Google Drivu nebo Dropboxu. Obojí se ale děje jen na váš pokyn a sám od sebe se tablet neozve.
Zápis z porady se na reMarkable píše rukou stejně jako do sešitu. Pak ho ale tablet převede do textu, který rovnou pošlete kolegům e-mailem. Převod zvládá i češtinu a slovenštinu a nepotřebuje předplatné, jen Wi-Fi a účet u reMarkable. Za měsíc si z porady možná vybavíte jen příjmení člověka, který měl úkol na starosti. Podle příjmení pak tablet dohledá i původní ručně psanou stránku, pokud platíte předplatné Connect.
Kromě vyhledávání v rukopisu dostanete s předplatným neomezené místo v cloudu a poznámky můžete psát a upravovat i v aplikaci v telefonu a počítači. Do poznámek k poradám se samy doplní údaje z kalendáře a zápisky pak můžete posílat i do týmových nástrojů Slack a Miro. Bez předplatného se do aplikací v telefonu a počítači synchronizují jen soubory, se kterými jste pracovali v posledních 50 dnech.
Synchronizace s telefonem a počítačem, převod rukopisu do textu i funkce předplatného běží v cloudu reMarkable. Kdo si tablet koupí, spoléhá tedy i na to, že firma bude cloud dál provozovat. Letos v dubnu přitom oznámila, že kvůli rostoucím nákladům a clům propustí zhruba 200 ze 485 zaměstnanců. Produktů ani služeb se škrty podle ní dotknout nemají. Samotné psaní na cloudu nezávisí: poznámky tablet ukládá u sebe a pracuje s nimi i bez připojení k internetu.
Kolik stojí tablet, pero a předplatné
Při srovnání cen vychází reMarkable lépe, než by se dalo čekat, protože pero má v ceně. Základní iPad stojí kolem 11 tisíc korun a nejlevnější Apple Pencil k němu dalších 1 989 Kč, dohromady tedy necelých 13 tisíc. Paper Pure s perem vyjde zhruba na 9 700 Kč. U dražších modelů je rozdíl ještě větší: iPad Air s jedenáctipalcovým displejem stojí kolem 19 tisíc a Apple Pencil Pro 3 289 Kč, dohromady zhruba 22 tisíc. Paper Pro s perem vyjde v přepočtu asi na 15 800 Kč.
Počítat je ale potřeba i s předplatným Connect, pokud stojíte o vyhledávání v rukopisu a další funkce, které přidává. Stojí v přepočtu zhruba 100 Kč měsíčně, nebo necelých tisíc korun ročně, a prvních 50 dní je zdarma. Se třemi lety ročního předplatného pak vyjde Paper Pure zhruba na 12 600 Kč, tedy skoro stejně jako základní iPad s tužkou. Paper Pro zůstane i po třech letech předplatného levnější než iPad Air s tužkou Apple Pencil Pro. Na vrácení tabletu dává výrobce 50 dní.
Komu se reMarkable hodí a kdy sáhnout jinam
Tablety s elektronickým papírem a perem nabízejí i další výrobci. Pokud hlavně čtete knihy, hodí se spíš Kindle Scribe od Amazonu, který i s perem stojí kolem 9 200 Kč. Vychází ze čtečky, má přisvětlení a dovolí psát poznámky přímo do stránek elektronických knih. reMarkable sice e-knihy otevře, vlastní knihkupectví ale nemá a jeho silnou stránkou zůstává zápisník. Tablety Boox se systémem Android zase spojují elektronický papír s obchodem Google Play. Kdo si na ně nainstaluje aplikace pro e-mail a sociální sítě, vrátí si do ruky právě to, čeho se reMarkable zbavuje.
Po reMarkable má smysl sáhnout, pokud byste jinak nosili papírový blok: každý den píšete rukou na poradách, při studiu nebo nad koncepty a delší dokumenty čtete s perem v ruce. Proti iPadu získáte povrch, na který se píše jako na papír, týdny bez nabíječky a zápisník, u kterého vás nic nerozptyluje.
Kdo chce kreslit v barvách, prohlížet fotky a komiksy, vést videohovory nebo pracovat s aplikacemi, dostane za podobné peníze víc od iPadu. Poznámky si na něm s tužkou napíše také, jen musí sám odolat všemu ostatnímu, co tablet nabízí.
Za cenu iPadu si tak lidé u reMarkable kupují sešit, který nepípá a nesvítí do očí, a přitom umí to, co papír nezvládne. Na pár poznámek měsíčně stačí i obyčejný blok. Jinak je to ve chvíli, kdy potřebujete najít jméno z jarní porady a před sebou máte krabici popsaných sešitů. Právě tehdy může mít cenu připlatit si za zápisník, ve kterém stačí do vyhledávání zadat pár slov.