Oznámení GTA 6 je na spadnutí: dočkáme se už příští měsíc?

Grand Theft Auto VI by mělo být oficiálně představeno už 17. května

Kromě oznamovacího traileru se více informací pravděpodobně nedočkáme

Série Grand Theft Auto patří mezi nejvýdělečnější herní značky všech dob. Není proto divu, že celá herní obec s napětím očekává oznámení dalšího pokračování, které by nahradilo aktuální díl GTA V. Ten je na trhu už bezmála jednu dekádu a především díky online režimu si zvládl udržet svou popularitu v rámci třech generací konzolí. V minulém roce se na veřejnost dostala celá řada rozpracovaných materiálů, které dávaly tušit, že dokončení hry se nezadržitelně blíží. Několik zdrojů z herní branže nyní tvrdí, že oficiální oznámení GTA VI proběhne už příští měsíc, konkrétně 17. května.

V tento den by mateřská společnost Rockstaru Take Two měla oznámit nejen nové pokračování slavné značky, ale také finanční výsledky. Pokud oficiální představení skutečně proběhne, patrně se na něm nedozvíme žádné větší detaily – Rockstar nejspíše jen zveřejní trailer. Podle dosud uniklých informací by GTA VI mělo znovu nabídnout více hratelných hrdinů, přičemž jedna z postav bude žena, drogovou tematiku inspirovanou Pablem Escobarem či návrat do prosluněného Vice City.