OxygenOS 11 se blíží. Přinese vylepšený vzhled, unikátní Always-on displej a spoustu dalších novinek

Už brzy bude do světa vypuštěna ostrá verze systému Android 11, kterou poté začnou výrobci nasazovat do svých nových i stávajících smartphonů. V případě telefonů OnePlus bude nový Android obalený nadstavbou OxygenOS 11, která do systému přidá nejen novinky od Google, ale i spoustu vylepšení přímo od výrobce. Tyto novinky jsou přímou součástí třetí vývojářské verze, kterou firma OnePlus vypustila v tomto týdnu na smartphony řady OnePlus 8.

OxygenOS 11: co je nového?

Nová verze nadstavby OxygenOS přináší následující novinky:

Nový vizuální design vestavěných aplikací (Launcher, Galerie, Poznámky, Počasí)

Nové rozvržení pro pohodlnější ovládání systému jednou rukou (podobně jako u OneUI od Samsungu)

Always-on displej s 11 různými styly hodin, včetně unikátní časové osy.

Živé tapety, které se v průběhu dne mění

Nové písmo OnePlus Sans pro zvýšení pohodlí při čtení

Optimalizovaný tmavý režim včetně možnosti automatizace a rychlého přepínače v centru akcí

Upravený Zen Mode – tři nový témata, více možností volby času a možnost sdílet své „zenové chvilky“ se svými kamarády

Aplikace Galerie se naučila vytvářet týdenní příběhy na základě vašich fotografií a videí

OnePlus upozorňuje, že v testovací verzi systému stále nefungují všechny věci optimálně. Vývojářské preview může mít problémy se stabilitou systému, sítě nebo aplikací třetích stran. Pokud se i přes tyto nedostatky instalace nebojíte, postupujte podle návodu na stránkách OnePlus. Mějte na paměti, že vše provádíte na vlastní nebezpečí a SMARTmania.cz ani autor článku neručí za případné škody, které mohou na vašem zařízení vzniknout.