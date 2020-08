OxygenOS 11 na OnePlus přinese nejpokročilejší AlwaysOn displej

Už příští měsíc bude vydána ostrá verze systému Android 11, která tradičně jako první přistane na smartphonech Google Pixel, poté se začne pomalu dostávat i na telefony jiných značek. Na smartphonech OnePlus se nový Android stane základem pro systém Oxygen OS 11, který kromě novinek od Google přidá ještě některé vlastní.

OxygenOS 11: konečně Always on displej

Šéf OnePlus Pete Lau zveřejnil na oficiálním fóru společnosti informaci, že už příští pondělí 10. srpna bude vydána finální vývojářská verze OxygenOS 11. Pokud v ní nebudou nalezené žádné závažné chyby, bude vydána beta verze pro veřejnost.

OxygenOS 11 má být údajně velkým krokem kupředu, OnePlus do svého systému implementuje čistší uživatelské rozhraní, nové možnosti uživatelských úprav, vylepšený tmavý mód a konečně i dlouho očekávaný Always on displej. Některé módy Always on displeje vznikly v kolaboraci s Parsons School of Design a budou vypadat velmi originálně, což dokazuje následující video.

Zveřejněný Always on se bude jmenovat Čas a bude znázorňovat denní časovou osu, přičemž každé použití telefonu v ní zanechá záznam. Každý večer se tak budete moci podívat, jak moc jste přes den telefon využívali.

OxygenOS 11 by měl být k dispozici pro OnePlus 6 a novější modely, ovšem zatím není jisté, zda se na všechna zařízení dostane funkce Always On displej.