Otestovali jsme unikátní tablet. Huawei MatePad Paper má displej jako papír

Huawei letos v únoru na Mobile World Congressu v Barceloně představil netradiční tablet vybavený displejem na bázi elektronického inkoustu. Od té doby jsme o této novince téměř neslyšeli, tedy až do minulého týdne, kdy si MatePad Paper odbyl „druhou“ evropskou premiéru a konečně zaznělo, že se dostane i na český a slovenský trh.

Vzhledem k tomu, že už několik dní toto netradiční zařízení používám, nastal nyní čas se s vámi podělit o první dojmy. MatePad Paper rozhodně není jen čtečka elektronických knih a pokud hledáte zařízení pouze pro tuto aktivitu, kupte si výrazně levnější Kindle Paperwhite 5. Tento kousek od Huawei je po hardwarové stránce naprosto standardní tablet, avšak s tím rozdílem, že zde roli zobrazovače zastává 10,3palcový e-ink panel s jemným rozlišením 1 872 × 1 404 pixelů.

Překvapilo mě, jak skvěle si výrobce poradil s překreslováním obsahu. Pro elektronický inkoust je při změně obsahu charakteristické problikávání černou barvou. Děje se to samozřejmě i u Paperu, ale podstatně méně než v případě nejnovějšího Kindlu. Software s maximální efektivitou aktualizuje jen ty části obrazovky, kde zrovna dochází ke změně, a například při listování elektronickou knihou se to neděje vůbec, což výrazně zpříjemňuje zážitek ze čtení. A jen pro srovnání: nejnovější Kindle problikne při aktualizaci každé páté stránky.

Právě displej bude výrobně jednou z nejdražších částí, i tak ale výrobce nasadil velmi sebevědomou cenu 499 eur (zhruba 12 300 Kč). Ostatně i populární reMarkable 2 stojí o 100 eur méně. Za vůbec největšího konkurenta považuji Onyx Book Note Air 2, který za necelých 13 tisíc korun koupíte i v Česku. Onyx také běží na Androidu 11 a má i velmi podobné hardwarové parametry.

Čtečka knih, nebo tablet? Obojí

Právě Android převlečený za HarmonyOS 2 může být pro uživatele tím největším lákadlem, avšak i v tomto případě je nutné počítat s absencí Google služeb. Pro instalaci vlastních aplikací je k dispozici katalog App Gallery, případně neoficiální úložiště APKpure. Zatímco v prvním případě fungují automatické aktualizace, v druhém je nutné každý update provádět ručně, což bude při větším počtu doinstalovaných aplikací poměrně otravné.

Hlavní obrazovka je rozdělena do několika nabídek. Ta základní aktuálně nabízí čtyři widgety zobrazující obsah z přidružených aplikací: kalendář, poznámky, e-maily a knihy. Na boční straně najdete menu s dalšími odkazy: domů, poznámky, knihovna, aplikace a knihkupectví.

Poslední zmíněná položka ve vybraných regionech poskytuje přístup do obchodu s elektronickými knihami, ale tušíte správně, že pro Česko či Slovensko zde žádný obsah není. Ocenil bych tak možnost tuto položku skrýt. Skrze App Gallery máte možnost stáhnout oficiální aplikaci Kindle, nicméně takové PalmKnihy do MatePadu dostanete jen přes APKpure, stejně jako další aplikace pro Android.

Mimo přepracovanou hlavní obrazovku vás čeká klasický Android, jak jej znáte, jen v 256 stupních šedi. Nechybí ani internetový prohlížeč nebo e-mailový klient. I když je rychlost překreslování e-ink displeje relativně vysoká, pro prohlížení webových stránek či odepisování na e-maily bych jej používal pouze jako „nouzovku“. Přes Bluetooth lze stejně jako k jakémukoliv klasickému tabletu připojit i kompatibilní klávesnici či další příslušenství.

Barevné screenshoty z operačního systému hezky ukazují, jak lidé z Huawei jednotlivé dialogy přepracovali do černobílých barev, aby je e-ink co nejlépe vykreslil. Naopak aplikace třetích stran vidíte na screenshotech barevně, jelikož ty samozřejmě žádnou optimalizací neprošly, ale v praxi tyto prvky monochromatický panel také zobrazí, byť pochopitelně ne tolik kontrastně.

Za pero není třeba si připlácet

Součástí balení je kromě ochranného pouzdra z umělé kůže i ovládací pero. To s tabletem komunikuje skrze Bluetooth a využívat jej lze nejen k ovládání systému, ale především pro psaní poznámek. Rozpozná 4 096 úrovní přítlaku a má latenci 26 ms. Speciálně pro pero je připravena nabídka rychlých zástupců, kterou vyvoláte tahem pera z pravého horního roku. Zde najdete například funkci pro rozdělení obrazovky na polovinu, kdy v jedné části můžete mít libovolnou aplikaci a v druhé poznámky pro ukládání výpisků.

Výrobce se na webu chlubí možností převodu ručně psaného textu na klasický, nicméně zde zatím chybí podpora pro češtinu a nepomůže, ani když budete perem psát bez diakritiky. Přepis anglických výrazů funguje bez problémů. Snad výrobce do lokálního zahájení prodeje přidá i český slovník.

Zamknutou obrazovku lze ozdobit jednou ze šesti předdefinovaných ilustrací, ale zcela vlastní vybrat nelze. Kliknutím pera do prázdného místa spustíte rychlé ukládání poznámek. Ty lze skrze Huawei ID synchronizovat s počítačem. Navíc jej díky magnetu můžete přichytit k pravému okraji tabletu, kde se zároveň i dobíjí. Celková výdrž pera je okolo 10 hodin, nicméně už po 30 vteřinách získáte energii na 10 minut používání.

Hardwarová výbava

V útrobách najdeme „firemní“ šestijádrový čipset Kirin 820E doplněný 4GB operační a 64GB interní pamětí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 a USB-C, které slouží i pro 22,5W nabíjení baterie o kapacitě 3 625 mAh. Z nuly na sto tablet nabijete za 93 minut. V pohotovostním režimu by měl vydržet zhruba 28 dní, při normálním používání by se měl přihlásit o doplnění energie přibližně za 6 dnů, tedy za předpokladu, že nepoužíváte podsvícení displeje. To lze mimochodem regulovat ve 32 stupních. Já tablet vybil po čtyřech dnech, ale po večerech jsem jej používal s aktivním podsvícením, které umí být velmi decentní, a navíc jsem mu kvůli testování dával celkem zabrat.

Jen škoda, že v nastavení kvůli absenci světelného senzoru nenajdete možnost automaticky aktivovat podsvícení v závislosti na okolních podmínkách, a stejně tak výrobce zapomněl na možnost ruční aktivace podsvícení v přednastavený čas (například po západu slunce). V druhém případě se naštěstí jedná o softwarovou vlastnost, kterou by nemělo být problém doplnit v některé z budoucích aktualizací.

Výbavu uzavírá přesná a svižná čtečka otisků prstů ve vypínacím tlačítku, čtyři mikrofony a stereo reproduktory, které nehrají vůbec špatně. Díky tomu jde tablet využívat i pro ukládání hlasových poznámek či poslech audia, například namluvených knih.

MatePad Paper není žádný střízlík, jeho celkové rozměry činí 225,2 × 182,7 × 6,65 milimetru a hmotnost 360 gramů. Při držení pouze v jedné ruce přestává být čtení před spaním po několika minutách příjemné, rozhodně jej tedy doporučuji držet obouruč.

Termín prodeje zatím neznámý

Vzhledem k ceně a možnostem zařízení je jasné, že MatePad Paper nebude žádná masovka, ale své zákazníky si rozhodně najde. Není to tablet a není to čtečka, ale od každého z těchto produktů si bere něco. A výrobce si za to samozřejmě chce nechat zaplatit. Výsledkem je zajímavý mix tabletové technologie a monochromatického e-ink displeje. Jestliže si na tuto novinku brousíte zuby, máme pro vás dobrou zprávu – během léta bychom se měli dočkat zahájení prodeje na českém i slovenském trhu. Jen zatím neznáme přesnou lokální cenu, ale odhadujeme, že bude atakovat částku okolo 12 500 Kč.