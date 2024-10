Otestovali jsme displej u Huawei Watch GT 5 Pro. Je nejlepší na trhu?

Zaměřili jsme se na displej chytrých hodinek Huawei Watch GT 5 Pro

Ten nabízí až překvapivě vysoké rozlišení, kvalitu barev a vynikající svítivost

Kromě toho potěší velmi užitečný Always-on režim, který u prémiových hodinek nesmí chybět

U chytrých hodinek je displej naprosto klíčovým prvkem, podobně jako u mobilního telefonu. Zařízení přes nej ovládáte a konzumujete přes něj obsah, proto je maximálně důležité, aby měl dostatečné rozlišení i svítivost pro pohodlné používání i venku, za jasného slunečného počasí. V naší recenzi Huawei Watch GT 5 Pro jsme displej vychválili, nyní se na něj ale podíváme pořádně pod lupou.

Bez AMOLED by to nešlo

Huawei Watch GT 5 Pro jsou vybaveny zobrazovačem typu AMOLED. A to je velmi důležité, tento typ displejového panelu se totiž může pochlubit vysokou kvalitou zobrazení. AMOLED technologie je mezi chytrými hodinkami oblíbená pro své bohaté barvy, hluboké černé odstíny a celkově skvělou viditelnost i z úhlů.

Tento displej nabízí rozlišení 466 × 466 pixelů při úhlopříčce 1,43″. To je více než dostačující pro běžné denní používání, a díky němu jsou veškeré informace na obrazovce ostře vykreslené a snadno čitelné. Pokud byste si to nedokázali představit, možná vám pomůže hodnota jemnosti, která činí 326 pixelů na palec. To je velmi podobná hodnota jako u konkurenčních hodinek od Applu či Samsungu.

AMOLED displej zároveň přináší výhodu ve snižování spotřeby energie, protože je schopen vypnout jednotlivé pixely, což znamená, že když zobrazíte například pouze bílý text na černém pozadí, spotřeba energie je nižší než u jiných technologií, například LCD. To má velký vliv na výdrž baterie, což je pro mnoho uživatelů klíčová vlastnost. Výdrž a nabíjení hodinek jsme rozebírali v samostatném článku.

Nechybí ani Always-on

Huawei Watch GT 5 Pro samozřejmě nabízejí také funkci Always-on displeje, která je dnes u prémiových chytrých hodinek standardem. Always-on displej umožňuje zobrazovat základní informace, jako je čas, datum nebo některé notifikace, aniž by bylo nutné hodinky probouzet plným rozsvícením displeje.

Tato funkce je nejen praktická, protože chytré hodinky přibližuje k těm klasickým, hloupým, ale zároveň šetří baterii, jelikož pro zobrazení těchto informací není potřeba plného výkonu obrazovky.

Zajímavostí je, že Huawei do Always-on režimu zakomponoval několik možností přizpůsobení. Uživatel si může vybrat z celé řady grafických ciferníků, z nichž většina se přizpůsobí i pro zobrazení v režimu Always-on.

Čitelnost na slunci

Jedním z důležitých faktorů, které často rozhodují o kvalitě chytrých hodinek, je jejich čitelnost na přímém slunci. Huawei Watch GT 5 Pro se mohou pochlubit skvělou viditelností i za jasného dne. Díky AMOLED technologii a vysoké maximální jasnosti displeje jsou hodinky snadno čitelné i v těch nejjasnějších podmínkách.

To ocení zejména ti, kdo tráví hodně času venku – ať už při sportu, procházkách nebo cestování. Kromě toho je 1,43″ obrazovka vybavena odolným sklem, které nejenže chrání hodinky před škrábanci a drobnými nárazy, ale také má za úkol minimalizovat odlesky.

Další zajímavosti

Jedním z dalších pozitivních aspektů displeje u hodinek je jeho citlivost a odezva. Dotykové ovládání je plynulé a přesné, což je důležité pro rychlé a pohodlné používání hodinek. Displej dokáže rozpoznat i jemné dotyky, takže i drobné pohyby prstů jsou zaznamenány bez prodlení. Naopak se v pohodě ovládá i v rukavicích, což oceníte s blížící se zimou a rapidním ochlazením.

Displej je neoddělitelnou součástí každých chytrých hodinek a Huawei Watch GT 5 Pro v této oblasti rozhodně nezklamou. Kvalita zde užitého AMOLED panelu je velmi vysoká a hodinky Huawei se díky tomu řadí k tomu nejlepšímu, co můžete v současnosti mít. Přestože k hodinkám máme několik výhrad, jak je patrné z naší recenze, displej k nim rozhodně nepatří.