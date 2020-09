Originální hlídač domácnosti: Amazon představil bezpečnostní dron do interiéru

Představte si následující situaci: jste na služební cestě, do vašeho domu mezitím vnikne zloděj, vy na dálku uvedete do pohotovosti dron pro hlídání domácnosti a veškeré jeho počínání si natočíte na video. Zdá se vám tento příběh příliš divoký? Přesně takové řešení totiž představila společnost Ring Inc., která spadá pod americký Amazon.

Next-Level Autonomously Flying Indoor Security Camera | Ring Always Home Cam

Watch this video on YouTube

Ring Always Home Cam: létající kamera, která vám pohlídá domácnost

Ring Inc. se primárně věnuje oblasti zabezpečení domácnosti a jejím nejnovějším přírůstkem do portfolia je létající kamera Always Home Cam. Jedná se o malý dron se čtyřmi vrtulemi, který v sobě zároveň obsahuje bezpečnostní kameru. Dron dokáže být zcela autonomní, můžete mu předem nastavit okruhy, které má hlídat. Pochopitelně sledování nežádoucích osob ve vaší domácnosti je pouze jednou (a patrně nepříliš častou) možností využití, nabízí se ale i spousta dalších scénářů, např. vzdálená kontrola zavřených oken, vypnutých spotřebičů apod.

Ring Always Home Cam natáčí video pouze v letu, jinak je zadokován do elegantní bílé základny, odkud se zároveň nabíjí. Ke špionáži se vzhledem ke své hlučnosti při letu nehodí. Zařízení se umí vyhýbat překážkám a záznamy, které poskytuje, jsou zasílány v šifrované formě.

Společnost Ring začne svůj hlídací domácí dron prodávat v příštím roce za 249 dolarů (asi 5 800 korun bez DPH).