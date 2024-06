Oppo Reno 12 Pro: elegantní střední třída prošpikovaná umělou inteligencí (první dojmy)

Oppo Reno 12 a 12 Pro přinášejí elegantní design a umělou inteligenci do střední třídy

Varianta Pro má displej zakřivený na čtyřech stranách, dvojnásobné úložiště a 50Mpx teleobjektiv

Oppo k oběma telefonům nabízí tříletou záruku

Značka Oppo si na dnešní den nachystala globální premiéru nové modelové řady smartphonů Oppo Reno 12, která proběhla na Ibize. Pozvánku na tiskovou konferenci dostala i naše redakce. Nová řada je zastoupena dvěma modely – základním Oppo Reno 12 a o něco lépe vybavenou variantou s přídomkem Pro. Oba telefony lákají na prémiový design, voděodolnost či podporu umělé inteligence. Cena přitom startuje na příjemných 12 490 korunách.

Oppo Reno 12 Pro: vlní se jako voda

Vybavenější varianta s Oppo Reno 12 Pro bude dostupná ve dvou barevných variantách – černé a stříbrné, která se při dopadajícím světle mírně zabarvuje do fialové. První jmenovaná kombinuje lesklé a matné provedení oddělené vodorovnou linkou s vyznačeným logem výrobce, druhá pak využívá vlastní technologii Fluid Ripple Texture vytvářející efekt vlnící se vody. Naživo světla varianta vypadá velice pěkně. Jen škoda zbytečně zvýrazněného obvodu fotomodulu.

Vody se přitom představená novinka nezalekne – jednak její konstrukce splňuje krytí IP65, displej je navíc chráněn patentovanou technologií Splash Touch, která umožňuje ovládat obrazovku i s vlhkými prsty.

Oppo u svého dražšího modelu použilo 6,7″ AMOLED panel chráněný sklem Gorilla Glass Victus 2, které je na všech čtyřech stranách zaoblené. Obrazovka láká na Full HD+ rozlišení, maximální obnovovací frekvencí 120 Hz a maximální jas 1 500 nitů. Součástí displeje je čtečka otisků prstů a kruhový otvor s 50Mpx selfie kamerkou. Ve vystouplém obdélníkovém fotomodulu na zádech pak „bydlí“ následující tři fotoaparáty:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.8

8Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 112° a světelností f2.2

50Mpx teleobjektiv s 2× přiblížením se světelností f/2.4

Video lze natáčet maximálně ve 4K rozlišení při 30 snímcích za vteřinu, nicméně během záznamu není možné přepínat mezi objektivy.

Srdcem telefonu je poměrně nový 4nm čipset MediaTek Dimensity 7300-Energy obsahující osmijádrový procesor složený ze čtyř výkonných a čtyř efektivních jader. Přídomek Energy si tento čip vysloužil díky zapojení umělé inteligence do efektivnějšího alokování zdrojů. Výrobce navíc optimalizoval práci s RAM i úložištěm, aby byl chod systému plynulejší (větší využívání operační paměti), a úložiště efektivněji využívané (bezztrátová komprese dat a správa duplicitních souborů). Telefon bude nabízen s 12 GB RAM (+4 GB virtuální paměti) a 512GB úložištěm bez možnosti dodatečného rozšíření.

Oppo Reno 12 Pro se také pyšní příkladnou bezdrátovou konektivitou zastoupenou 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a NFC, přítomen je pochopitelně i USB-C port k dobíjení akumulátoru s kapacitou 5000 mAh. Díky technologii SuperVOOC je možné dosáhnout nabíjecího výkonu až 80 wattů, z 1 procenta na 49 procent lze telefon dobít za 18 minut, na 100 procent pak 46 minut. Bezdrátové nabíjení přítomné není a stejně tak v prodejním balení nenajdete dobíjecí adaptér, ale pouze ochranné pouzdro a USB-C kabel.

Hardwarové parametry Oppo Reno 12 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: MediaTek Dimensity 7300-Energy, octa-core, 4× 2,5 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G615 MC2, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,5 × 74,8 × 7,4 mm, hmotnost: 180 g, zvýšená odolnost: IP65 Displej, konektivita a baterie 6,7", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2412 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, 2× optický zoom, f/2.4, třetí: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.0, Full HD video Kompletní specifikace

Oppo Reno 12: bez teleobjektivu a s polovičním úložištěm

Základní model rozpoznáte od varianty Pro jednoduše – displej Oppo Reno 12 je zakřivený „pouze“ vlevo a vpravo, kvůli čemuž má postranní kovový rámeček proměnlivou tloušťku. Telefon bude rovněž nabízen ve stříbrné a hnědé variantě, avšak u druhé jmenované výrobce tentokráte nepoužil dvoubarevnou texturu zad. Odolnost IP65 naštěstí zůstala.

Displej Oppo Reno 12 má stejné parametry jako v případě varianty Pro, jenom jeho svítivost je menší – maximálně 1 200 nitů. Snížilo se i rozlišení selfie kamerky na 32 megapixelů, a namísto teleobjektivu výrobce nasadil nepříliš populární (a použitelnou) 2Mpx makro kamerku. Zbytek fotoaparátů zůstal oproti variantě Pro nezměněn. Stejný je i procesor, bezdrátová konektivita, kapacita akumulátoru i podpora rychlého 80W nabíjení. Telefon bude nabízen v paměťové variantě 12/256 GB.

Hardwarové parametry Oppo Reno 12 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: MediaTek Dimensity 7300-Energy, octa-core, 4× 2,5 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G615 MC2, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,4 × 74,4 × 7,6 mm, hmotnost: 177 g, zvýšená odolnost: IP65 Displej, konektivita a baterie 6,7", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2412 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 112˚, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, Full HD video Kompletní specifikace

Umělá inteligence, kam se podíváš

Značka Oppo se před nedávnem zavázala, že bude do všech svých telefonů bez ohledu na cenu nasazovat umělou inteligenci. Některé jazykové modely jsou vlastní a vytvořené přímo společností Oppo, další budou dostupné díky spolupráci Googlu a jejich AI Gemini. Díky Gemini budou k dispozici rychlé sumarizace textu i překlady do cizích jazyků. O dostupnosti populárního vyhledávání Circle to Search nicméně na tiskovce nepadlo ani slovo. Modelová řada Reno 12 dále nabídne pestré množství AI funkcí napříč celým prostředím. Jmenovitě jde o tyto nástroje:

AI Eraser: odstraňování objektů nebo lidí z fotografií

AI Clear Face: vylepšení portrétních snímků – zlepšení kontur obličeje, vlasů a obočí

AI Best Face: otevření očí osob se zavřenýma očima na fotografiích

AI Studio: vytváření digitálních avatarů a uměleckých portrétů

AI Portrait Retouching: pořizování selfies s využitím umělé inteligence

AI Toolbox: funkce pro generování textu, úpravy textu nebo vytváření souhrnů

AI Recording Summary: generování textových shrnutí z hlasového záznamu

AI LinkBoost: optimalizace příjmu signálu z 9 antén uspořádaných do 360°

Cena a dostupnost

Oppo Reno 12 Pro bude na českém trhu dostupný v paměťové variantě 12/512 GB za cenu 14 990 korun včetně DPH. Oppo Reno 12 v paměťové variantě 12/256 GB přijde na 12 490 korun. Oba telefony půjdou do prodeje 1. července, jako bonus výrobce nabízí prodlouženou záruku na 3 roky (i pro firmy) a rok záruky na rozbití displeje.