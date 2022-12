Oppo dorovná ty nejlepší. U vlajkových smartphonů slibuje dlouhou softwarovou podporu

Vlajkové smartphony Oppo dostanou až 4 velké systémové aktualizace

To je stejně jako dosavadní rekordmani Samsung a OnePlus

Google paradoxně zůstává pozadu

Softwarová podpora se ve světě smartphonů s Androidem značně různí – někteří výrobci svá zařízení pravidelně aktualizují, jiní se k nim staví značně macešsky. První skupina je bohužel výrazně menší, ačkoliv situace se v poslední době zlepšuje. Rekordmanem v délce podpory je Samsung, který nedávno dorovnalo OnePlus. Nyní se k této skupině připojuje Oppo.

Čínská společnost slibuje, že u vybraných vlajkových modelů představených v příštím roce nabídne celkem 5letou softwarovou péči: 4 roky bude vydávat velké systémové aktualizace, poslední rok pak ještě bude telefon udržovat aktuální z hlediska bezpečnostních záplat. To znamená, že smartphony, které dorazí na trh se systémem Android 13, by měly být povýšeny až na Android 17. Zda se to bude týkat i levnějších smartphonů, Oppo neprozradilo.

Tak trochu pozadu paradoxně zůstává Google. Ten sice své Pixely aktualizuje rychle, ale „pouze“ po dobu 4 let. Jeho zařízení dostávají 3 roky systémových aktualizací a čtvrtý rok bezpečnostních záplat. Je tedy dobře, že se najdou tahouni, kteří na celý trh vyvíjejí tlak a nutí konkurenci k větší velkorysosti. Kdy zareaguje sám tvůrce Androidu?