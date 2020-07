Oppo brzy představí 125W nabíjení. Xiaomi vidí problém už u 100 W

Oppo patří ke špičce v rychlonabíjení již nyní. Technologie SuperVOOC 2.0 dokáže díky výkonu 65 W nabít 4 000mAh baterii již za půl hodiny. Čínská firma však nyní láká na téměř dvojnásobně rychlou technologii.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ

— OPPO (@oppo) July 13, 2020