OnePlus Z v benchmarku: potěší podporou sítí 5G a nečekaně velkou RAM

Společnost OnePlus má v plánu představit v příštích týdnech nový smartphone, který se nebude pyšnit vlajkovou výbavou, avšak nabídne skvělý mix hardwaru a softwaru za rozumné peníze. Sám šéf značky Pete Lau před nedávnem v rozhovoru uvedl, že cítí poptávku po levnějších telefonech, a tu by právě mohl ukojit prozatím spekulovaný model OnePlus Z. Tento nepřímý nástupce levnějšího modelu OnePlus X z roku 2015 byl nyní zachycen v benchmarku GeekBench, který částečně vyzradil jeho hardwarovou výbavu.

OnePlus Z: Snapdragon 765 a 12 GB RAM

Telefon s kódovým označením OnePlus AC2003 má být podle benchmarku vybaven čipsetem Qualcomm Snapdragon 765, takže se můžeme těšit na vysoký výkon a rovněž podporu sítí 5G, která se letos stává u telefonů OnePlus standardem. Čipset bude spárován s 12 GB RAM, což je v této kategorii telefonů velkorysá kapacita, byť je možné, že k dispozici budou i slabší verze.

OnePlus Z bude nepochybně levnější než OnePlus 8, který se aktuálně prodává za 719 EUR (asi 19 200 korun), spekuluje se o částce mezi 400 až 500 EUR (asi 10 700 – 13 300 korun). Za tyto peníze by se mohlo jednat o konkurenceschopný přístroj, který by mohl ve střední třídě odebírat zákazníky konkurenci. OnePlus Z by měl být představen někdy v příštím měsíci.