OnePlus rozšiřuje portfolio. Do Evropy chce dovážet televize

Čínskou značku OnePlus známe především jako výrobce chytrých telefonů, nicméně oblast jeho zájmu zahrnuje například také příslušenství či televizory. Právě posledně jmenované se aktuálně prodává mimo starý kontinent, jenže Číňané vidí na evropském trhu potenciál a podle všeho zvažují, že v dohledné době budou do Evropy své televizory dovážet.

Tuto informaci prozradil sám generální ředitel OnePlus Pete Lau pro server WinFuture. Se svými televizory, které kombinují dobré specifikace a nízkou cenu, by se společnost ráda prosadila proti velkým hráčům, jako je například Samsung či LG, nebo ještě lépe Sony, které rovněž využívá ve svých televizích operační systém Android TV. První krůčky na evropských trzích se svými televizory dělá také Xiaomi a v našich končinách není problém narazit na televize TCL, které taktéž nabízejí prvotřídní parametry za agresivně nízkou cenu.

Lau nicméně nebyl, pokud se týče plánů OnePlus v oblasti televizí, příliš sdílný. Bohužel nepadly názvy konkrétních trhů, kde by OnePlus mělo se svými televizory působit, a nevíme ani kdy by první dodávky měly do Evropy dorazit či za jakou cenu. Na více informací si tak budeme muset počkat.