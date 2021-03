OnePlus na příští týden chystá velké oznámení. Bude se týkat přistání na Měsíci

Něco nového je na obzoru, hlásí společnost OnePlus na svých stránkách a láká na datum 8. března. Samotná upoutávka obsahuje fotku Země a je umístěná na webové stránce pojmenované Moonshot, což evokuje souvislost s vesmírem.

Od OnePlus se tento měsíc očekává premiéra řady smartphonů OnePlus 9, avšak většina zasvěcených osob se shoduje na tom, že příští pondělí ještě nebude tím dnem. Uznávaný informátor Max Jambor, který mívá nejpřesnější predikce ze světa OnePlus, tvrdí, že se 8. března teprve dozvíme termín oficiální premiéry.

Official launch date announcement is still happening on March 8th.

No changes here. https://t.co/CNFeEgiabR

— Max Jambor (@MaxJmb) March 1, 2021