OnePlus láká na představení svých prvních chytrých hodinek

Sledovali jste v tomto týdnu odhalení smartphonu OnePlus 8T? Pokud ano, tak vám určitě neunikla zmínka o chytrých hodinkách, které čínská firma před několika lety plánovala, avšak téměř ve finální fázi vývoje se rozhodla celý projekt uložit do šuplíku. Nyní ale evidentně nastala chvíle znovuzrození; první drobné naznačení přišlo na středeční tiskové konferenci, další přichází na sociálních sítích značky.

More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time🧐 pic.twitter.com/r6RIILU8AQ

— OnePlus (@oneplus) October 14, 2020