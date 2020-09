OnePlus chystá chytré hodinky. Máme nové informace

Společnost OnePlus chystá podzimní premiéru svých nových produktů. Dočkat bychom se měli smarpthonu OnePlus 8T (letos bez verze Pro), levnějšího chytrého telefonu s kódovým označením Clover a konečně i prvních chytrých hodinek. Spekulovalo se, že jejich základem se stanou Oppo Watch z března letošního roku, nakonec se ale bude jednat o zcela jiný produkt.

Many dont seem to understand it so I clarify it. The Watch is circular.

WOTCH https://t.co/HkevfvMfgT

— Max J. (@MaxJmb) September 10, 2020