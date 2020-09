Zapomeňte na OnePlus 8T Pro, letos dorazí pouze základní model

Značka OnePlus se letos rozhodla narušit tradice z minulých let. V nich jsme si zvykli na pravidelný přísun jednoho vlajkového a jednoho odlehčeného smartphonu na jaře i na podzim, letos ale bude všechno jinak. Uprostřed léta jsme se nezvykle dočkali levnějšího smartphonu OnePlus Nord, a důraz na nižší cenu bude patrně vidět i na následujících produktech.

OnePlus 8T Pro se zřejmě nechystá

Podle dosavadních zjištění se letos na podzim s největší pravděpodobností nedočkáme vrcholového modelu OnePlus 8T Pro, ale pouze základní varianty OnePlus 8T. Zjistila to komunita na fóru XDA-Developers, podle níž chystaný OnePlus 8T ve zdrojových kódech označován jako Kebab, avšak žádný Kebab2 či jiný podobný název nalezen nebyl.

Této domněnce nahrává i fakt, že o OnePlus 8T se s předstihem dozvídáme různé střípky, ale o případném OnePlus 8T Pro ještě nepadla jediná zmínka. Otázkou je, zda OnePlus 8T dostane všechny vlajkové funkce včetně bezdrátového nabíjení a voděodolnosti, nebo se bude jednat pouze o lehce vylepšený OnePlus 8.

Společná premiéra modelů Kebab a Clover?

To však neznamená, že v příštích týdnech OnePlus nepředstaví dva smartphony. Základní OnePlus 8T by mohl doprovodit spekulovaný telefon s kódovým označením Clover, který by měl být ještě levnější než OnePlus Nord. Kromě toho prý OnePlus chystá své první chytré hodinky, takže se rozhodně nemusíme bát nedostatku nových produktů této čínské značky chystaných na vánoční trh.