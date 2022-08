OnePlus chystá svůj první ohebný smartphone. Šéf firmy se pochlubil fotografií

Značka OnePlus prošla v posledních dvou letech značným přerodem. Už se nejedná o výrobce výkonných smartphonů s příjemnou cenou a oceňovaným operačním systémem, kolem kterého vznikla komunita věrných fanoušků. OnePlus je dnes zavedená mobilní značka značku, která v různých cenových kategoriích chrlí jeden smartphone za druhým. A brzy zřejmě vstoupí do řeky, do které zatím nevkročila.

What do you think this is? 😉 pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX

— Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022