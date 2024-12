OnePlus chystá kompaktní telefon, pohánět jej bude Snapdragon 8 Elite

Kompaktní OnePlus podle posledních informací klepe na dveře

Má nabídnout například 6,3″ displej či nejvýkonnější čipset současnosti

V dohledné době se ho ale nejspíše nedočkáme

Čínská společnost OnePlus začínala s pověstí „zabijáka“ vlajkových lodí, nicméně už před nějakou dobou se firma přeorientovala na výrobu klasických prémiových smartphonů za odpovídající cenu. Kromě následování řady trendů ale OnePlus tu a tam přijde s něčím, co se trochu současným standardům vymyká. Podle posledních spekulací chystá OnePlus menší verzi svého vlajkového modelu – ty si sice část zákazníků ustavičně přeje, nicméně pokud jde o prodeje, už tak slavné to není. Čínská firma se to nicméně podle všeho pokusí změnit.

Kompaktní OnePlus bez kompromisů

Velikost bude určovat především displej s úhlopříčkou 6,3″ a rozlišením 1,5K. To ale nebude všechno, co by mělo mít kompaktní OnePlus přichystané v rukávu. Kromě toho by smartphone měl nabídnout čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, který je v současné době jedním z nejvýkonnějších na světě. Zadní straně by měl dominovat 50Mpx fotoaparát se senzorem Sony IMX906.

Na periskopový teleobjektiv se zoomem bohužel budeme muset zapomenout design fotomodulu se také promění, přičemž by měl připomínat smartphony Pixel od Googlu. Současný prototyp má údajně optický snímač otisků prstů v displeji, ale OnePlus stále zvažuje, zda místo něj spíše nenasadí ultrazvukovou čtečku.

Z dostupných informací lze usuzovat, že OnePlus v dohledné době nepočítá s nasazením kompaktního vlajkového modelu do ostrého prodeje. Kdy se tak stane prozatím nevíme, nicméně doufáme, že se tak stane v příštím roce. Otázkou také bude, jak OnePlus vyřeší marketing a jak se bude kompaktnímu modelu dařit v prodejích – s menšími verzemi vlajkových lodí se totiž nepodařilo prorazit řadě jiných výrobců, v čele s Applem.