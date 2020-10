OnePlus 8T Pro letos nedorazí. Přesto nás letos čeká spousta zajímavých novinek

Společnost OnePlus se rozhodla letos porušit scénáře, podle kterých v minulých letech představovala nová zařízení. První odbočkou se stal letní smartphone střední třídy OnePlus Nord, další odchylky očekávejme na příští tiskové konferenci, která se odehraje za 14 dní. Podle uznávaného informátora Ishana Agarwala by mohla čínská značka představit spoustu nových zařízení.

Expecting a lot of OnePlus stuff to launch and not just OnePlus 8T.

Especially for India. Like 8T + almost 5 in total. #OnePlus8T

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 28, 2020