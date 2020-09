Prostředí OxygenOS prodělá drastický facelift. OnePlus vysvětluje důvody

Smartphony OnePlus jsou u fanoušků značky oblíbené kvůli několika aspektům, zejména kvůli příznivému poměru ceny a výkonu (byť s posledními generacemi už to není takové terno) a také kvůli softwaru. Prostředí OxygenOS v podstatě těžilo ze všech výhod čistého Androidu, do kterého výrobce propašoval pouze hrstku užitečných doplňků. To se však s jedenáctou verzí velmi výrazně mění.

OxegenOS ve verzi 11 výrazně „samsungovatí“

Příští verze platformy OxygenOS, která bude založená na novém Androidu 11, přijde s drastickým faceliftem. Vzhled čistého Androidu ustoupí novému uživatelskému prostředí, které nejvíce připomíná OneUI od Samsungu. Zatímco jedna skupina uživatelů tuto změnu nese s velkou nelibostí, druhá skupina novinky v prozatímní testovací verzi přijímá s nadšením. OnePlus designovou změnu obhajuje na svém fóru.

Nový vzhled OxygenOS vznikl podle OnePlus ve spolupráci s komunitou, která se na vývoji nového prostředí přímo podílela. Důraz byl dbán zejména na využití prostoru na neustále se zvětšujících displejích, na nichž není možné obsáhnout celou plochu jednou rukou. Na tento aspekt prý čistý Android v současnosti nemyslí.

Z tohoto důvodu se v OnePlus rozhodli vydat podobnou cestou jako Samsung v prostředí OneUI – horní část displeje vyhradili nadpisům a neinteraktivnímu obsahu, spodní pak patří ovládacím prvkům. V rámci A/B testu pak uživatelé například rozhodli, jak velký má být font v nadpisech, nebo že se aplikace Kontakty bude nově ovládat ikonami ve spodním řádku. Do spodní poloviny displeje byly přesunuty ovládací prvky i v dalších aplikacích systému, například tlačítko rychlé sdílení v aplikaci Fotoaparátu.

OnePlus tak obhajuje drastickou změnu prostředí zlepšením uživatelského komfortu při používání. Souhlasíte s tímto argumentem nebo je vám milejší „čistý“ Android na stereoidech?