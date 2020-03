OnePlus 8 a 8 Pro budou dražší než jejich předchůdci. Důvod je zřejmý

Každá nová generace smartphonů OnePlus odstraňuje konkurenční nedostatky a přibližuje se těm nejlepším v oboru, což s sebou nese i postupné navyšování prodejní ceny. Nejinak tomu bude i u chystaných modelů OnePlus 8 a 8 Pro, které budou představeny pravděpodobně už v příštím měsíci. Šéf značky Pete Lau v rozhovoru pro server CNET prozradil několik zajímavých střípků.

Pete Lau potvrdil, že s chystanými telefony chce firma potvrdit svůj závazek vůči sítím 5G, do nichž již několik let investuje a vidí v nich nevyhnutelnou budoucnost. Připravované smartphony se budou pyšnit nativní podporou sítí páté generace, což navýší jejich cenu. Šéf OnePlus tvrdí, že jeho firma chce nadále budovat nejlepší možné produkty na nejlepší možné ceny, ovšem implementace nových technologií zkrátka zvyšuje náklady.

