OnePlus 11 zná datum odhalení. Dorazí společně s novými sluchátky

OnePlus se připravuje na odhalení svého nového vlajkového smartphonu, který se podle posledních informací bude jmenovat OnePlus 11. Přestože do jeho premiéry ještě napadne a roztaje hodně sněhu, čínský výrobce rozesílá pozvánky už nyní. Akce s podtitulem Cloud 11 se uskuteční 7. února příštího roku v Novém Dillí v Indii.

Pozvánce vévodí silueta fotomodulu, která koresponduje s nedávno uniklým tiskovým snímkem. Oproti současným modelům OnePlus 10 Pro a 10T se můžeme těšit na změnu designu – ostrůvek s fotoaparáty bude mít tentokráte tvar velkého vystouplého kruhu.

OnePlus 11 bude vlajkový model se vším všudy, takže by mu neměl chybět vysoký výkon čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, silná sestava fotoaparátů s puncem značky Hasselblad a také návykový posuvník profilů na levé straně, který čínská firma u modelu OnePlus 10T vynechala. Těšit se můžeme rovněž na nadstandardní softwarovou podporu, neboť telefon by se měl dočkat 4 velkých systémových aktualizací.

Find out what awaits on #Cloud11.#TheShapeofPower arrives on February 7.

