OnePlus 10R s nezvyklými zády a bleskovým nabíjením: premiéra už za dva týdny

OnePlus za dva týdny koná tiskovkou konferenci, na jejímž konci bude mobilní svět bohatší o dva nové telefony a pár bezdrátových sluchátek. Tuto skutečnost odhaluje oficiální pozvánka, na které jsou vyobrazeny siluety všech připravovaných zařízení.

OnePlus ale v poodhalování svých chystaných produktů zachází ještě dál. Firma na svých stránkách s předstihem vystavila informace o tom, že nové telefony ponesou jména OnePlus 10R a OnePlus Nord CE 2 Lite. Zveřejnila také harmonogram postupného odhalování jejich klíčových funkcí.

O OnePlus 10R tak například již nyní víme, že nás oslní 150W nabíjením SuperVOOC a poměrně netradičním designem zad. Ta budou vertikálně rozdělená s tím, že levá část pod fotomodulem dostane svislé vroubkování, zatímco pravá bude hladká. Telefon bude rovněž disponovat plochými boky po vzoru posledních dvou generací iPhonů. Co se barevných variant týče, těšit se můžeme minimálně na černou a zelenou.

Stay on top of your day, Stay in charge.

Experience the speed you need in life with the 150W SUPERVOOC and 80W SUPERVOOC Fast Charging of OnePlus10R. Launch on 28 April, 2022. Stay tuned!

Know more: https://t.co/WaA8u6p3se#MorePowerToYou pic.twitter.com/2lI7gOP1jV

— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 14, 2022