OnePlus 10 Pro v předpremiéře. Známe vzhled, na parametry si musíme ještě chvíli počkat

Značka OnePlus dnes poodhalila svůj příští vlajkový smartphone nazvaný OnePlus 10 Pro. Na rozdíl od očekávaného kompletního představení v rámci právě probíhajícího veletrhu CES jsme se dočkali pouze odhalení designu s tím, že slavnostní premiéra proběhne později v tomto měsíci. OnePlus chce na sebe zjevně strhnout pozornost a ukázat potenciálním kupcům, že se vyplatí počkat a nepokukovat po konkurenci.

OnePlus 10 Pro: tři kamery v elegantním fotomodulu

Smartphone OnePlus 10 Pro jsme díky všemožným únikům viděli již několikrát, takže pro nás vzhled telefonu není zase tak velkým překvapením. Přední stranu nám výrobce neukázal, ovšem ta asi nebude tak zajímavá – vyplní ji lehce zakřivený displej s tenkými rámečky a otvorem pro selfie kameru (pravděpodobně v levém horním rohu).

Oficiálně byl však odhalen vzhled zad v zelené a černé barvě se zajímavě řešeným fotoaparátem. Ten tvoří 3 čočky a jeden prstencový blesk, přičemž celek poskládaný do matice 2 × 2 sdružuje originálně řešený fotomodul vycházející z levého boku. OnePlus se zřejmě inspiroval u loňských Samsungů řady Galaxy S21, pouze u OnePlus fotomodul nepřetéká do rohu telefonu, ale jen na jednu stranu. V tomto místě zároveň vidíme posuvník režimů.

O ladění fotoaparátu se opět postará značka Hasselblad, uprostřed prstencového blesku je pak vidět nápis P2D 50T ovšem v tuto chvíli nevíme, co znamená. Spekuluje se, že trojitý fotoaparát OnePlus 10 Pro bude tvořit základní 48Mpx snímač s optickou stabilizací, 50Mpx širokoúhlá kamera podporující režim makro a nakonec 8Mpx teleobjektiv s 3,3× optickým přiblížením.

Telefon má být postaven okolo 6,7“ LPTO AMOLED displeje od Samsungu s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz, dále se máme těšit na čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, až 12 GB RAM, 256GB úložiště a 5 000mAh baterii s podporou rychlého kabelového i bezdrátového nabíjení (až 80, resp. 50 Wattů). Chybět nemá ani voděodolnost a podpora dual SIM.

OnePlus 10 Pro půjde do prodeje nejprve v Číně, a to už 11. ledna, kdy pravděpodobně dostaneme oficiální potvrzení všech parametrů. S globální premiérou se počítá až někdy později na jaře v tomto roce, kdy by mohla být představena i základní verze OnePlus 10, o níž se zatím nehovořilo.