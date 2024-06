One UI 6 Watch už je v beta verzi, nabízí řadu užitečných novinek

Chytré hodinky od Samsungu již brzy dostanou novou verzi nadstavby One UI Watch s číslem 6

Ta přináší řadu drobných vylepšení, které uživatelé jistě ocení

Premiéru by si nová verze měla odbýt společně s hodinkami Galaxy Watch 7 a Watch Ultra už příští měsíc

Chytré hodinky jsou pro Samsung poměrně důležitým segmentem, který se snaží rozvíjet a konkurovat tak Apple Watch. Zatímco první letošní přírůstek do rodiny Galaxy Watch v podobě modelu FE jihokorejský gigant už představil, na ty hlavní novinky stále čekáme na akci Unpacked, která by se podle posledních spekulací měla odehrát již příští měsíc. Koncem minulého měsíce nicméně Samsung oznámil nadstavbu One UI 6 Watch určenou právě pro chytré hodinky a k dispozici by měla být později v letošním roce.

Spousta drobností, které potěší

Pro nedočkavce Samsung představil první beta verzi nadstavby One UI 6 Watch, kterou si lze vyzkoušet na hodinkách Galaxy Watch 6 a Galaxy Watch 6 Classic (Galaxy Watch 5 a Galaxy Watch 4 budou následovat), ovšem má to jeden háček – beta verze je k dispozici pouze pro uživatele ve Spojených státech a Jižní Koreji, přičemž testování mimo tyto regiony Samsung podle všeho neplánuje. Mezi prvními se nové nadstavby dočkají majitelé Galaxy Watch 7 a Galaxy Watch Ultra, jakmile tedy budou tyto modely představeny a uvedeny do prodeje.

Mezi novinky, které má beta verze za úkol poskytnout k testování, patří například nové skóre energie pro Samsung Health, které zohledňuje vaše mentální zdraví a psychickou připravenost v závislosti na množství spánku a fyzické aktivity. Nechybí ani detailnější přehled spánku, různé tipy o které se stará umělá inteligence či komplexní spánkový přehled, který zahrnuje srdeční tep, frekvenci dechu a délku, za jakou se vám podaří usnout. Můžete také kombinovat sérii různých cvičení do jedné velké rutiny. Dvojité klepnutí vám umožňuje provádět rychlé akce s pomocí palce a ukazováčku, například přijímat hovory, vypínat budíky, procházet oznámení, ovládat hudební přehrávač a další.

Horizontální posun v nabídkách by nyní měl být rychlejší, poklepání na spodní část ciferníku zobrazí probíhající aktivity (telefonní hovory, cvičení, přehrávání hudby) a nemá chybět ani ovládání gesty, jako je pohyb zápěstí dopředu a dozadu, které umožní pohybovat se v nabídce. Co potěší je možnost nastavit, které notifikace se vám budou zobrazovat přímo z hodinek, volba oblíbených emoji pro rychlé odpovědi, ukládání příloh ze zpráv či omezení funkcí sledujících zdraví v režimu šetření baterie. One UI 6 Watch také dostane nový výchozí font a ve chvíli, kdy spustíte přehrávání hudby, hodinky se automaticky spárují s vašimi bezdrátovými sluchátky. Jaké další vychytávky si pro nás Samsung přichystal se nicméně snad dozvíme už příští měsíc.