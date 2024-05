Galaxy AI míří na hodinky od Samsungu! Hrstka vyvolených si ji vyzkouší na těchto modelech

Umělá inteligence Galaxy AI nebude vyhrazena pouze pro chytré telefony

S novou nadstavbou One UI 6 Watch se dostane také na chytré hodinky

Oficiálně se dočkáme s příchodem Galaxy Watch 7, šťastlivci si AI od Samsungu vyzkouší o něco dříve

Začátkem letošního roku se jihokorejský gigant Samsung pochlubil nejen novou vlajkovou řadou Galaxy S24, ale také Galaxy AI, tedy sadou nástrojů využívajících systémy umělé inteligence v zařízení i v cloudu. Ačkoli Galaxy AI debutovala s řadou chytrých telefonů Galaxy S24, od té doby se dostala do mnoha dalších telefonů a tabletů tohoto výrobce. Jedním z míst, kde se však Galaxy AI zatím neobjevila, jsou nositelná zařízení. Nikoho patrně nepřekvapí, že tento stav Samsung trápí a proto se jej chystá změnit.

Umělá inteligence od Samsungu zamíří na hodinky Galaxy Watch

Samsung nyní oficiálně potvrdil, že umělá inteligence Galaxy AI se dostane do zařízení Galaxy Watch prostřednictvím aktualizace One UI 6 Watch, což je nadstavba postavená na systému Wear OS, který je součástí posledních hodinek Galaxy Watch. Jak je dobrým zvykem, nadstavba One UI 6 pro hodinky Galaxy Watch by měla být uvedena společně s nejnovějšími hodinkami, jejichž představení očekáváme už v létě. Samsung sice potvrdil, že Galaxy AI přijde s nadstavbou One UI 6 Watch, ale při zmínce o podporovaném hardwaru uvádí kompatibilitu s příští řadou Galaxy Watch, nicméně jistě se dočkají také majitelé starších modelů. Otázkou zůstává, zda i s plnohodnotnými AI funkcemi.

Ačkoli Samsung přislíbil možnost testování One UI 6 na hodinkách ještě v předstihu, v tuzemsku máme bohužel smůlu – podle dostupných informací totiž bude beta testování k dispozici pouze pro uživatele ve Spojených státech a Jižní Koreji. Ti budou moci beta verzi otestovat na modelech Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 6 Classic, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch 4 Classic.

A na co se vlastně můžeme v případě Galaxy AI na hodinkách Galaxy Watch těšit? Samsung nám poskytl několik informací o funkcích, které můžeme očekávat. Není překvapením, že všechny jsou zaměřeny na zdraví a většina z nich vyžaduje použití aplikace Samsung Health. Mezi ně patří například měření Energy Score, které se podobá alternativám od Garminu či Fitbitu, více informací o sportovních aktivitách, pokročilé metriky, tipy pro lepší regeneraci nebo pokročilejší sledování spánku.