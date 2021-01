Omylem vyhodil pevný disk s Bitcoiny. Teď nabízí 1,5 miliardy Kč za přístup na skládku

Hodnota Bitcoinu jen za loňský rok vzrostla téměř třikrát, od roku 2013 pak kryptoměna zaznamenala zhodnocení o tisíce procent. Právě v roce 2013 IT specialista James Howells omylem vyhodil v anglickém městě Newport pevný disk, na kterém měl vytěženo 7500 Bitcoinů. Jejich hodnota dnes činí téměř 6 miliard Kč.

Poté, co kryptoměna raketově vyrostla, začal se Howells pochopitelně pídit po tom, jaké jsou možnosti dostat se k harddisku, potažmo k Bitcoinům. Městu dokonce nabídl 25 % z „nálezného,“ které by přidalo Newportu do rozpočtu 1,5 miliardy Kč. Šance, že se tak stane, je však mizivá.

I pokud by se Britovi podařilo harddisk najít, vlivy počasí si jistě vybraly svou daň a není tedy jisté, zda by bylo možné data obnovit. Howells však neztrácí naději a věří, že pod zrezlým krytem budou data nedotčena. Městu nabídl, že i v případě, že Bitcoiny nenajde, uhradí náklady na kopání, což prozatím zůstává největší obavou města Newport. Čím déle však jednání potrvají, tím bude menší šance na záchranu dat.