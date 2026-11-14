Olajkujte kvalitní spánek i efektivní regeneraci: Whoop spouští sociální síť

- Značka Whoop se svým fitness náramkem bez displeje před lety pobláznila svět
- Nyní tato společnost spouští sociální síť, která umožní uživatelům sledovat zdravotní data
- Síť se jmenuje Whoop Humans a je k dispozici pro všechny uživatele tohoto náramku zdarma
Fitness náramek Whoop bez displeje byl sice původně vyvíjen výhradně pro profesionální sportovce, nicméně postupem času si našel cestu i do komerční sféry. V roce 2015 dorazila jeho první běžně dostupná generace a aktuálně je na trhu prozatím nejpokročilejší model, Whoop 5.0. Firma Whoop nyní spustila oficiální sociální síť, která umožní jejím členům sdílet mezi sebou zdravotní data.
Tato nová platforma je k dispozici přímo v aplikaci Whoop pro iOS i Android, takže si kvůli ní není nutné stahovat nic navíc. Jde o sociální síť zaměřenou na zdraví a uživatelé v ní mohou sledovat kohokoli a sami si vybrat, co chtějí sdílet – od údajů o spánku a regeneraci až po své tréninky či dosažené úspěchy.
Uživatelé, se kterými budou tato data sdílena, na ně mohou reagovat a komentovat je. Funguje jako klasická sociální síť, ale namísto komentářů u páteční akce v baru budou její členové komentovat kvalitu spánku nebo efektivní regeneraci. Uživatelé mohou přidávat také fotografie a kromě toho, že si zvolí, co chtějí sdílet, mohou rozhodovat o tom, kdo je může sledovat.
Každý účet v této síti představuje konkrétního člověka s ověřeným srdečním tepem, takže obsah generovaný umělou inteligencí zde nebude. Nastavení v rámci sdílení typu dat a toho, kdo je může vidět, je možné kdykoliv změnit a důležité je určitě i to, že vše zůstává v aplikaci. Whoop neprodává osobní zdravotní údaje svých členů a ani je nijak nevyužívá ke komerčním účelům.
Whoop už jednu obdobnou službu má – jmenuje se Teams a umožňuje připojit se k různým skupinám a soutěžit s jejich členy. Platforma Humans je ale o něco komornější, žádné soutěžení se nekoná a jde v první řadě o pozitivní motivaci. Vaši přátelé či rodina vás mohou motivovat k lepším výkonům a můžete se vzájemně podporovat.
Dostupnost
Platforma Humans je již k dispozici a najdete ji přímo v aplikaci Whoop, konkrétně v navigační liště. Je dostupná pro všechny uživatele tohoto fitness náramku zdarma, bez ohledu na úroveň předplatného. Jakmile vás bude chtít někdo sledovat, jeho žádost se zobrazí v aplikaci, nicméně k dispozici je také možnost nastavit svůj profil tak, abyste nebyli v rámci sítě Humans vyhledatelní.