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Olajkujte kvalitní spánek i efektivní regeneraci: Whoop spouští sociální síť

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 14. 11. 12:00
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Olajkujte kvalitní spánek i efektivní regeneraci: Whoop spouští sociální síť
  • Značka Whoop se svým fitness náramkem bez displeje před lety pobláznila svět
  • Nyní tato společnost spouští sociální síť, která umožní uživatelům sledovat zdravotní data
  • Síť se jmenuje Whoop Humans a je k dispozici pro všechny uživatele tohoto náramku zdarma

Fitness náramek Whoop bez displeje byl sice původně vyvíjen výhradně pro profesionální sportovce, nicméně postupem času si našel cestu i do komerční sféry. V roce 2015 dorazila jeho první běžně dostupná generace a aktuálně je na trhu prozatím nejpokročilejší model, Whoop 5.0. Firma Whoop nyní spustila oficiální sociální síť, která umožní jejím členům sdílet mezi sebou zdravotní data.

Whoop Humans je sociální síť zaměřená na zdraví

Tato nová platforma je k dispozici přímo v aplikaci Whoop pro iOS i Android, takže si kvůli ní není nutné stahovat nic navíc. Jde o sociální síť zaměřenou na zdraví a uživatelé v ní mohou sledovat kohokoli a sami si vybrat, co chtějí sdílet – od údajů o spánku a regeneraci až po své tréninky či dosažené úspěchy.

Sociální síť Whoop Humans
Sociální síť Whoop Humans

Uživatelé, se kterými budou tato data sdílena, na ně mohou reagovat a komentovat je. Funguje jako klasická sociální síť, ale namísto komentářů u páteční akce v baru budou její členové komentovat kvalitu spánku nebo efektivní regeneraci. Uživatelé mohou přidávat také fotografie a kromě toho, že si zvolí, co chtějí sdílet, mohou rozhodovat o tom, kdo je může sledovat.

Nejautentičtější sociální síť na trhu

Každý účet v této síti představuje konkrétního člověka s ověřeným srdečním tepem, takže obsah generovaný umělou inteligencí zde nebude. Nastavení v rámci sdílení typu dat a toho, kdo je může vidět, je možné kdykoliv změnit a důležité je určitě i to, že vše zůstává v aplikaci. Whoop neprodává osobní zdravotní údaje svých členů a ani je nijak nevyužívá ke komerčním účelům.

Whoop 5 a Whoop MG s měřením EKG
Whoop 5 a Whoop MG s měřením EKG

Whoop už jednu obdobnou službu má – jmenuje se Teams a umožňuje připojit se k různým skupinám a soutěžit s jejich členy. Platforma Humans je ale o něco komornější, žádné soutěžení se nekoná a jde v první řadě o pozitivní motivaci. Vaši přátelé či rodina vás mohou motivovat k lepším výkonům a můžete se vzájemně podporovat.



Sportovec s bílým náramkem WHOOP na zápěstí si zavazuje botu



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Dostupnost

Platforma Humans je již k dispozici a najdete ji přímo v aplikaci Whoop, konkrétně v navigační liště. Je dostupná pro všechny uživatele tohoto fitness náramku zdarma, bez ohledu na úroveň předplatného. Jakmile vás bude chtít někdo sledovat, jeho žádost se zobrazí v aplikaci, nicméně k dispozici je také možnost nastavit svůj profil tak, abyste nebyli v rámci sítě Humans vyhledatelní.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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