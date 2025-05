Okopíruje iPhone 17 design Pixelů? Google si v nové reklamě utahuje z Applu

Společnost Google zveřejnila novou reklamu, ve které si dělá legraci z designu iPhone 17

V reklamě vystupují personifikovaní iPhone a Pixel, kteří spolu diskutují na téma zákulisních informací

Google připomíná, že fotoaparáty nadcházejících iPhonů se nápadně podobají současným Pixelům

Společnost Google tento týden zveřejnila novou reklamu na Pixel 9 Pro, ve které si tak trochu utahuje z nadcházejícího iPhone 17, konkrétně z chystané změny designu. Podle dřívějších úniků a zákulisních informací bude mít nová generace jablečných telefonů horizontální uspořádání zadních fotoaparátů, které nápadně připomínají současných Pixelů. Internetový gigant tím pochopitelně naznačuje, že i zařízení od Applu je mnohdy inspirují u konkurence.

iPhone 17 se na trhu pochopitelně zatím nenachází, což znamená, že Google v tomto případě čerpá z dostupných spekulací, podle nichž se kamerový ostrůvek na zádech nadcházejících iPhonů podobá současným Pixelům. Vodorovné uspořádání zadních snímačů je pro Pixely typické. Chystaný iPhone 17 Pro sice patrně také nabídne horizontální rámeček, avšak rozmístění jednotlivých čoček zůstane standardně trojúhelníkové.

Pixel a iPhone v roli podcasterů

V nové reklamě – stylizované do podoby podcastu, v němž spolu hovoří Pixel a iPhone – Google nejprve poukazuje na to, že s horizontálním ostrůvkem přišel jako první, a poté dokonce připomíná různé funkce, které měl Apple od Androidu zkopírovat v minulosti. „Internetem koluje velké množství spekulací ohledně chystaného redesignu iPhonu,“ praví Pixel. „Je to šílené. Dokážeš si vůbec představit, že bych udělal to samé, co jsi už před několika lety udělal ty?“ reaguje iPhone se sugestivním odkazem k chystané změně designu.

Mezi údajně zkopírovanými funkcemi pak zaznívá například noční režim či práce s widgety – obojí měli uživatelé Androidu k dispozici jako první. Povedené video končí tím, že iPhone zopakuje větu, kterou krátce předtím pronesl Pixel. „Chce všem připomenout, že spekulace jsou spekulace,“ zazní nejprve od Pixelu, poté od iPhonu. „Prosím, neopakujte všechno, co vidíte,“ stojí navíc v popisku videa. Google si tímto způsobem nedělá legraci z konkurence poprvé, nedávno například upozorňoval na příklon Applu k USB-C.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.